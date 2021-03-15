陳時中戰新北？蘇貞昌布局女兒考驗大　藍議員曝「一陣錯愕場面」

▲蘇貞昌一手栽培蘇巧慧，期許打下侯友宜執政江山，陳時中若半路殺出，恐打壞蘇貞昌原先布局。（圖／ CTWANT提供）

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國民黨新北市長侯友宜聲望屢創新高，政壇一致認為他連任新北市長毫無懸念，這壓得民進黨喘不過氣來，遲遲生不出「母雞」。檢視綠營檯面上有意「抗侯」的立委蘇巧慧、羅致政和吳秉叡，即使資源最豐沛、擁有老爸蘇貞昌加持的蘇巧慧，在派系相互掣肘下，披掛突圍也不容易。

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蘇貞昌作風強勢，當上閣揆後人事布局大搬風，頻更換國營事業負責人，外界認為，一來是有意爭取2024年總統大位，二來是為了籌劃立委女兒蘇巧慧問鼎新北市長，上演「公主復仇記」，一雪自己在2018年滑鐵盧的恥辱。

▲陳時中因防疫有成在民間獲得高支持度，是目前各界都極力爭取的政治明星。（圖／ CTWANT提供）

蘇巧慧因為父親的緣故，很早就接觸政治活動，並在2004年擔任陳水扁總統競選總部律師後援會的總聯絡人。後來陳水扁與呂秀蓮相差以不到3萬票的差距當選，另一組候選人連戰、宋楚瑜提出「當選無效」訴訟，蘇巧慧也是驗票律師團的成員；蘇巧慧在2016年首度參選，順利當選新北市第五選區立委，2020年當選連任，從政之路可說十分順遂。

一位不具名的國民黨議員表示，去年12月新北市鶯歌區鳳鳴火車站動土典禮時，侯友宜和三位副市長皆缺席，僅捷運局長李政安和交通局長鍾鳴時到場。蘇巧慧在致詞竟唱名藍綠議員上台，率眾向台下鞠躬致意，當時泛藍議員一陣錯愕，但礙於場合只能硬著頭皮上台。對此有國民黨議員私下抱怨，「蘇巧慧帶領整場活動，頗具市長氣勢，喧賓奪主猶如參選起手式。」

民進黨新北市議員戴瑋姍則說，蘇巧慧在婦幼和文化議題多有著墨，媽媽形象與侯友宜的鐵腕強勢形成剛柔對比。不過，一名民進黨黨務人士透露，蘇巧慧雖具潛力，但她在連任立委後曾表示想多陪陪兒女，不想跟侯友宜競選新北市長，「只是如果父親（蘇貞昌）想要延續政治香火，蘇巧慧恐怕身不由己，仍必須硬著頭皮出馬。」

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