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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北市長之爭！陳時中出戰先看疫情　民進黨「2人」呼聲高

記者黃翊婷／綜合報導

2022年地方首長選舉進逼，日前國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中等人共同出席一場藥師公會餐敘，掀起各界對於台北市長人選的討論。據了解，陳時中雖然被民進黨視為雙北市長選戰的「活棋」，但是否真的會參選，還要視新冠肺炎的疫情狀況而定。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 社福衛環組 衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳時中被認為是綠營2022年地方首長選舉的重要人選之一。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

在該場藥師公會餐敘上，不僅有國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中同台參與，還有民進黨立委吳思瑤、民進黨台北市黨部主委吳怡農等人齊聚，意外掀起各界對於2022年首都之戰的熱烈討論。

根據《自由時報》報導，由於距離選舉還有一年多的時間，綠營內部雖然將陳時中視為雙北市長大選的「活棋」，但新冠肺炎疫情尚未平緩，加上台灣才剛要進入施打疫苗階段，疫情仍有許多變數，陳時中對此也十分謹慎，到時候是否能挾帶高人氣參選，目前仍尚未有定論；除此之外，基隆市長林右昌、前文化部長鄭麗君等人，也是黨內呼聲較高的台北市長人選之一。

而國民黨方面，蔣萬安被認為是台北市長選戰的強棒，他與台北市議員羅智強皆已明確表態參戰。前總統馬英九13日下午與蔣萬安出席同場宗教活動，被問到是否支持蔣參選，他回答，就看初選結果，誰代表國民黨，他就支持誰。

▼蔣萬安表態有意投入台北市長選戰。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 陳時中 潘文忠 立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

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