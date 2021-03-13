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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安邀請一起到北市府服務　吳思瑤：我會去找陳時中

▲▼民進黨籍立委吳思瑤。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

2022年地方首長選舉進逼，台北市長選戰選受關注，日前在一場藥師公會的餐敘上，包括國民黨立委蔣萬安、民進黨立委吳思瑤、衛福部長陳時中、民進黨台北市黨部主委吳怡農等人皆齊聚，在蔣萬安與吳思瑤的一席話中，更是意外帶出首都市長之爭的煙硝味。

根據與會者轉述，蔣萬安、吳思瑤與陳時中等人，7日在一場藥師公會的餐會「坐同桌」，吳思瑤向同桌者表示，面對不理性的罷免「拜託大家多幫忙，我還想跟蔣萬安一直當同事」，蔣萬安則當場回應，「好啊，那妳之後跟我來北市府服務」。

吳思瑤13日受訪時還原，那天在一場藥師公會的春酒上，遇到很多藥師朋友，大家都為她被攻擊感到心疼、也為反罷免加油，當下遇到蔣萬安與陳時中同桌，面對不理性的罷免，自己向同桌者表示「拜託大家多幫忙，我還想跟蔣萬安一直當同事」。

吳思瑤透露，他很訝異蔣萬安竟然回應她，之後可以跟他到北市府服務，「我沒想到市長那，想到就愣住」，自己回過神來才連忙回覆，「我會到市政府找陳時中」。

吳思瑤說，民進黨未來的候選人令人期待，自己雖然當下愣住，但不能因此示弱，所以自己才會趕快找陳時中，「我們都相對地有些微嗆聲」。談及陳時中當下的反應，吳思瑤則說，「這位先生很穩重，各種政治複雜，他當下微笑」。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 陳時中堵訪 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，萊豬今年元旦起開放進口，國民黨革實院長羅智強喊出「割萊委」行動，「瑤滾總部」執行長楊植斗日前宣布，吳思瑤的罷免連署書已正式突破5千份，但為了避免民進黨混淆公投與刪Q焦點，總部決定「先刪Q再瑤滾、先公投再罷瑤」，罷瑤連署書決定在8月28日公投後再送出。

對此，吳思瑤表示，她在反罷免的過程中感受到朋友的集氣，不分黨派的同事大家接力使威力強大，也讓國民黨的罷免止步，「這只是拉鋸戰，不是成功拆除炸彈」，自己仍會持續備戰不會鬆懈。

吳思瑤批評，她真的不懂國民黨的邏輯，視民意者為俊傑，呼籲國民黨停止罷免行動，「先刪再罷我看不懂，兩者應當都要停止，這不是社會期的待」。

吳思瑤也透露，身邊也有藍營的朋友為她送暖、打氣，不只是里長而已，因為大家都知道推動復仇性的罷免，對台灣的穩定不是好事，這種想法日趨一致，「基層里長告訴我不要怕，也告訴我不會加入」。

▼國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 陳時中 潘文忠 立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

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