兼任發言人滿月！　羅秉成評蘇貞昌是「聽覺動物」

▲羅秉成（左起）、蘇貞昌、行政院秘書長李孟諺。（資料照／記者屠惠剛攝）

文／中央社

行政院政務委員羅秉成兼任發言人即將屆滿一個月，與行政院長蘇貞昌同是法律人到出任政務官，近身觀察蘇貞昌施政節奏明快，「聽取報告一頁書」，多了就不會往下看，名言「甲案也好、乙案也好，拖案最不好」，充分顯現風格。

羅秉成說，當蘇貞昌詢問出任發言人職務時，他沒有太多糾結就答應了，但長期在司法界，幾乎沒碰過政治，為了當好發言人，他把書架上少數有關幾本政治的書看過一輪。

當他讀完馬克斯．韋伯（Max Weber）「 以政治為志業」這本書，以前雖看過但沒有感覺，如今重新再讀一遍感受很深，「以政治為志業」書中提到三件事：使命感、熱情、權衡分寸，尤其是「權衡分寸」很重要。

羅秉成也與記者聊到從出任行政院政務委員到接任發言人這段時間與蘇貞昌的相處，他從旁觀察蘇貞昌是「對事嚴格、對人溫暖」，外界說現在是蘇貞昌2.0，因為自己沒見過1.0版的蘇貞昌，並不清楚過去是怎麼樣。

羅秉成說，到行政院後，常在院會聽到蘇貞昌說「這件事拜託各位部長，也是要求各位部長」，是慣用語，是拜託也是要求。

他進一步表示，蘇貞昌常講施政三件事「指目標、顯態度、要方法」，前兩者是院長的事，後者「想方法」則是行政團隊的事，院長是指出目標的人，彰顯自己對政策態度後，行政團隊要努力找方法落實。

外界觀察到蘇貞昌風格的改變，羅秉成說，政風丕變包括院會的報告與施政的節奏。蘇貞昌認為節奏感很重要必須跟得上拍子，有「掉隊（脫隊）」，他就會有意見，蘇貞昌的名言「甲案也好、乙案也好，拖案最不好」，不太喜歡拖，有些事情箭在弦上，蘇貞昌是一分鐘都慢不得。

羅秉成說，蘇貞昌每天清晨4、5時就起床，對事要求很嚴格。他形容，蘇貞昌看報告就好像布袋戲的「一頁書，報告不多不少就是一頁，多了他不會往下看」。

羅秉成表示，蘇貞昌也是「聽覺動物」，看著簡報人聽報告，不是看著簡報內容聽簡報，因此，蘇貞昌非常注意簡報人怎麼表達。

羅秉成說，蘇貞昌頒獎公務員時，一定讓公務員先發言，自己最後才上台講話。蘇貞昌一直以來都認為公務員才是政務的主角，辛苦為國家工作，所以這種場合一定是讓公務員坐前排，並且請得獎的公務人員帶著家人上台。

2019年南迴改（安朔到草埔隧道）舉行通車儀式，蘇貞昌到場不僅大力讚揚工程人員辛苦，還充當司機為工程人員開車，向完成這項艱辛工程的人員致敬，溫暖舉動讓羅秉成感受特別深刻。

羅秉成說，自己長期鑽研司法領域，其他領域不太熟悉，但蘇貞昌幾乎一看就知道問題在哪，被退報告的部會，下週修正後再來報告一次，內容豐富很多，蘇貞昌也會不吝帶頭鼓掌，這也是蘇貞昌對人溫暖之處。