8歲女兒「房間裝監視器」躲角落睡！爸叫醒她千人崩潰：很噁心

▲一對爸媽在女兒房間裝監視器，方便叫喚、關心，未料引起網友熱議...（合成圖／非當事人／爆廢公社、pexels）

網搜小組／柯沛辰報導

台中一位爸爸發文表示，8歲女兒剛擁有自己的房間，還在學習自我管理，所以夫妻商量後，在房內裝設監視器，也方便叫孩子吃飯、吃點心。不過，網友看完後反應兩極，還有一派人砲轟「這不是關心，這是變態」引發論戰。

原PO在臉書社團「爆廢公社」談到，女兒房間在3樓，裝監視器本意是提醒孩子吃飯、吃點心、時間到了要睡覺，起初他覺得不太好，但想到女兒之前手機玩了一整天，最後還是點頭裝監視器，不料13日他從鏡頭看不到女兒，試圖叫了幾聲，才發現女兒躲在死角睡覺，讓他看了哭笑不得，不禁出言提醒「睡覺要到床上睡！」

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不少網友看完紛紛批評，「楚門的世界」、「又不是嬰兒，裝什麼監視器，隱私兩個字懂不懂」、「孩子學不了自律，反正有人盯」、「裝監視器有點猛，女兒換衣服看光光」、「養小孩像養狗一樣」、「你的孩子不是你的孩子」、「我爸媽這樣我會瘋掉」、「美少女夢工廠」、「上樓叫一下這麼難嗎？」

不過，也有人持不同意見，「小孩又不是你養，酸民憑什麼評論」、「歐美不是很多家長也這樣做嗎，怎麼換成台灣家長就是噁心」、「一堆人說8歲夠大了，請問是多大？能承擔任何責任了嗎？難道要等出事才來怪父母沒管嗎」、「認真覺得還好，但還是提醒原PO，常有駭客會入侵監視器畫面，慎防有心人士」。

對此，原PO回應，他們夫妻倆忙於工作，無法時時陪伴在小孩身邊，所以太太才裝居家監視器，以便需要找人時再打開鏡頭，而非24小時都開著。另外，太太有教導孩子換衣服時要把鏡頭移開，使用監視器純粹是為了方便關心、呼喚，「但不代表我時時刻刻都在監視她！」

▼原PO作法，引發網友激烈論戰。（圖／爆廢公社）