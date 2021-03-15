緬甸示威波及台資工廠「10名台商受困」　外交部：全數均安留守

記者蕭羽耘／台北報導

緬甸軍政府近日使用武力鎮壓抗議民眾，衝突持續升高，位於萊達雅工業區的台商企業「昌億公司」14日傍晚遭波及，抗議民眾強行進入該公司廠區，有10名台籍幹部受困在廠房中。對此，外交部15日回應，原包圍廠區的抗議民眾已散去，10名台籍幹部均平安。

▲緬甸軍警3月14日鎮壓殺害至少39名示威者。（圖／路透）



緬甸抗議民眾14日闖入位於第一大城仰光（Yangon）的萊達雅（Hlaing Thar Yar）工業區，並針對中國籍企業進行破壞。同樣位於萊達雅工業區的「昌億公司」在14日傍晚遭到波及，抗議民眾強行進入該公司廠區，破壞警衛室與4輛公務用車，並包圍廠區，有10名台籍幹部受困在廠房中。

外交部表示，駐緬甸代表處接獲昌億公司通報後，立即與公司的台籍幹部聯繫，代表我國政府對此一不幸事件表達關切與慰問，同時駐處立即洽請緬方派員前往該公司協助處理。

外交部說，原包圍廠區的抗議民眾已散去，10名台籍幹部均平安，目前留守廠房內等待情勢穩定。此外，駐處已洽妥安全的旅館，以供安置台商幹部住宿之用。

根據我駐緬甸代表處掌握訊息，在萊達雅工業區內有數家台資企業，除「昌億公司」在此波衝突中受到影響外，其他台資企業未受到波及。

外交部說，駐處在14日下午獲知中資企業遭緬甸民眾抗議的消息後，隨即通報在緬甸的台商，同時建議台商在工廠以緬甸文字標示為「台灣企業」，以及懸掛我國國旗，並向當地員工及附近居民說明為台灣工廠，避免外界人士混淆誤判。