下水道人員日常！打開水溝蓋「超噁畫面」曝　網全嚇傻：直接辭職

▲打開水溝蓋只見滿滿的蟑螂。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者施怡妏／綜合報導

各行各業都有辛苦的地方，如果工作時遇到自己最害怕的事情，該怎麼辦？一名網友貼出挖地下道工作的日常照片，只見照片中，水溝蓋一打開就看到滿滿的小強，彷彿是一個大家族，許多網友看到照片後都崩潰，「給我再多錢我都不要做，直接辭職」。

網友在臉書「爆廢公社二館」發文，自己是下水道的工作人員，每當要掀起水溝蓋進入下水道時，都會看到滿滿的蟑螂，有些甚至身體顏色呈現白色，「當你工作需要下去，你會怎麼做？有密集恐懼症、怕蟑螂的，應該會直接不做了」，光是照片就已經很恐怖，很難想像現場看到時會有多震撼。

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▲許多網友都選擇，直接辭職不做了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

照片中，蟑螂全聚集在下水道的上方，許多網友看完照片人全身起雞皮疙瘩，「馬上離職」、「直接自殺」、「打死我都不會下去的」、「一打開，老闆不好意思我做到今天喔」、「沒辦法，寧死不做」、「我寧可曬太陽送外送」、「辛苦了，我選擇逃跑」。

但也有不少勇者表示，「這份薪水如果10萬，可考慮」、「還好吧，我以前做污水的更誇張」、「若做個幾次能買棟樓可能會考慮」、「我污水下水道做八年，這真的是小意思」、「以前做水電有下去過」。也有網友表示，「美容聖品，高蛋白耶」、「火焰衝鋒槍先來噴一波」、「可能先殺蟲劑當防蚊液擦吧」、「還以為是樹葉」。