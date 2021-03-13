拜小甜甜的月老廟得上上籤！「曖昧女秒掛穩交」一看籤尾悲劇了

▲小甜甜回月老廟還願。（圖／翻攝自Instagram／小甜甜 張可昀）

網搜小組／鄺郁庭報導

「日月潭龍鳳宮」是有名的月老廟，去年順利完婚的藝人小甜甜（張可昀）就曾透露她前往參拜後，真的就遇到另一半。就有男網友到該廟朝聖，拜月老時抽到「上上籤」，結果一個月後不僅沒有脫單，身邊的異性好友還接連找到對象。沒想到，有人就在籤詩上發現原PO仍舊單身的原因，只能噴笑「悲劇了啦！」

這位男網友在臉書《爆廢公社二館》發文，說他上個月去該間廟拜月老，抽到第四籤上上籤，沒想到一個月內的變化讓他措手不及，「我發現我身旁的異性朋友越來越少了呢～我發現那些消失的異性不是脫單就是不理我了呢～我發現我想去要Line要IG的對象不是辭職就是離開這縣市去外地了呢～」說自己拜完月老後，反而身旁的異性都找到伴侶了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO抽到上上籤，卻是身邊的人在脫單。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

甚至同事介紹表妹給他認識，對方卻在2天內脫單，讓他哭笑不得「月老呀月老～我在這呀～謝謝你幫我的朋友們脫單，可是我也要呀！是我拜的捏！」彷彿「月老附身」的發展，讓不少網友紛紛留言求認識，「其實月老94你」、「所以，你是月老的傳人」、「人間月老，還缺朋友嗎」、「其實你才是月老的分身。」

其中，還有網友看了他的籤詩「可以托六尺之孤，可以寄百里之命」之後，發現兩句話的最後一字，竟然是「孤命」，讓不少人笑噴，「天意難測啊」、「解籤達人」。不過，就有人認真幫忙解籤，「有對象這張籤才有用，你單身狗這張用不上。」

▲有人發現，原PO抽到的籤有「孤命」藏在詩尾。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

另外，要想到日月潭龍鳳宮求個好姻緣，一開始必須先按照廟方流程參拜主殿神明，之後再到月下老人前報上姓名、地址、出生年月日，接著說出希望對象的條件，且條件越實際、越清楚詳細越好。

▲日月潭龍鳳宮。（圖／ETtoday資料照）

需要求紅線的話，必須先擲出一次聖筊，之後取一條紅線放入紅包袋，再繞香爐3圈，如果需要求籤，先擲筊請問神明是否可以給籤，得到聖筊後便抽籤，取出籤詩後，必須再擲出3次聖筊確認是神明的旨意才能拿走籤詩，若是願望實現，也記得要回來還願。