氣質辣媽被偷拍！乾脆曝光拉絲襪「真實樣貌」　萬人狂笑：太犧牲

▲媽媽絲襪穿到一半被小孩偷拍。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

換衣服的時候，千萬別把孩子留在房間裡！一名媽媽PO出對比照，從左圖可見，她穿上膚色絲襪後，明明很顯氣質，但是右圖「著裝」的動作，卻讓人忍不住噴笑。照片曝光後，隨即引發熱議，有網友就回應，「要正確教導小孩用手機的時機，這兩張不合格，重拍」、「幸好不是幫你發限時動態」。

這名媽媽在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，「警惕大家！換衣服時記得收好手機，或把小孩趕出去。」因為，她的孩子竟然趁她不注意，將她換衣服的過程給拍了起來。

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從原PO分享的照片可見，她當時已經穿好黑色上衣、格子短裙，不過膚色絲襪則還沒完全拉整齊；而當她正賣力將絲襪往上拉的同時，孩子居然就將這幕給拍了起來，害得她雙腳開開、微微蹲低的姿勢全被捕捉，和另一張「著裝完畢」的氣質模樣大相逕庭。

貼文曝光後，立刻吸引萬人朝聖，不少網友都留言回應，「我承認我笑了」、「還好媽媽身材很好」、「真的超好笑」、「小小色影師」、「媽！快來看七三身」、「請問可以加你小孩的LINE嗎」、「笑死，我也會怕，所以都不准他們動我手機，因為被拍過」、「你太犧牲了」、「把一個女生穿絲襪最真實的一面上傳了」。