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高雄OL癢到凍袜條！穿新買運動內衣揪團爬山　醫師曝關鍵原因

▲▼ 高雄女子穿新運動內衣流汗引起皮膚疾病 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄女子穿新買的運動內衣爬山，結果引發接觸性濕疹。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄有名30歲的OL詹小姐，下定決心要改變自己看起來「肉感的體態」，假日邀朋友一起爬山，但她穿上新買的運動內衣就出發，結果爬山過程中不停出汗，結果胸罩邊緣跟肩帶等部位，當晚立刻癢到不行，抓得又紅又腫的狀況下，趕緊到醫院就診，起初詹小姐以為是工作壓力大導致的，沒想到經皮膚科醫師診斷：「是對衣服過敏引起的接觸性濕疹」，給予藥膏並服用過敏性藥物治療才漸漸好轉。

阮綜合醫院醫美中心主任劉昭宏表示，雖然還不到夏季，台灣南部的高溫就有攝氏25度以上，合身型運動裝如果沒有清洗就直接穿去健身、瑜伽，衣服上的福馬林、防皺劑、染色劑等化學藥劑，在大量流汗後容易造成皮膚過敏反應，而合身的衣物也會因為不斷與皮膚摩擦，而導致鬆緊帶處、關節摩擦觸或是胯下等身體部位產生汗疹、濕疹。

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醫師進一步指出，因為對衣物質料過敏加上大量流汗導致的「濕疹」，在皮膚和衣物摩擦部位會明顯呈現大片紅腫，摩擦或搔抓破皮而有刺癢感。「汗疹」是因為汗腺阻塞的發炎反應，在大量流汗的部位如胸口、屁股、背部等，觸摸會有顆粒狀粗糙感，至於汗疹和濕疹一起冒出者，局部上會有刺痛感，嚴重的話甚至會起水泡。

醫師總結，不管是汗疹、濕疹，沒有造成過敏的狀況，通常患者多休息減少流汗，穿著寬鬆衣物、吹冷氣或者風扇讓體溫下降，一般來說在3天到1週內會逐漸恢復，但如果是肥胖或者糖尿病患者，就要小心抓破皮，造成細菌、黴菌感染，甚至引起其他併發症，如果水泡、紅疹刺激過敏發作，引起異位性皮膚炎，就得要長期吃抗過敏藥物才有辦法治療。 

▲▼ 高雄女子穿新運動內衣流汗引起皮膚疾病 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄女子穿新買的運動內衣爬山，結果引發接觸性濕疹。（圖／記者黃子倩翻攝）

►「時間對我們來說完全沒用！」

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