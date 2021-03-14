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媽喊窮拒養中風女！每月只3千過活　法官打臉：有千萬存款+2房

▲▼床位,醫院,病床,病患。（圖／取自Pixabay）

▲女子出獄後中風其母遭查出名下有錢卻棄養。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名陳姓女子2度腦中風併發失智，但是她的母親喊窮，不願意照顧她！因此陳女只能靠沒有扶養義務的前夫照顧，陳女的母親表示，自己靠名下的基金配息還有每個月3千多元的老人年金過生活，自認生活拮据，拒絕給付女兒一個月2萬多元的安養費，但法院介入調查，意外發現陳女的母親名下竟有1千多萬存款以及房產，審酌陳女母親的財務狀況，盼她每月需給付5千元扶養女兒，還必須賠償陳女前夫10萬元。可上訴。

判決書寫到，陳女和前夫兩人結婚6年後離婚，陳女兩年前因為酒駕入獄，出獄後兩度中風併發失智，不只沒有工作能力，名下更沒有任何財產，由於孩子還未成年，因此陳女的日常生活無人可照料，加上陳女的母親不願扶養，因此演變成沒有扶養義務的陳女前夫擔起照顧的擔子。

日子久了後陳女的前夫也不堪負荷，因此向前岳母提告，要求支付每個月2萬多元的扶養費，另外還得要償還他先前代墊的醫療費，一共17萬多元。陳女之母辯稱自己高齡77歲，健康狀況不佳，生活支出僅靠基金配息以及老人年金支撐，無力可以扶養女兒。

但是這樣的說法，經過高雄少年及家事法庭審酌調查後被推翻，原因是陳女之母被查出名下有2筆房產、土地還有汽車，除此之外，陳女的母親還有銀行存款總計1千多萬，雖然年事已高，但是財產應該有餘力可以扶養女兒，判處陳女的母親每個月必須付5千元養女兒，還必須償還給女兒的前夫10萬元。可上訴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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