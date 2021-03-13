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竹塘鄉首辦木棉花季　邀請國人來聽水神傳說和在地農業故事

▲首屆竹塘鄉「水神傳說木棉花季」起跑。（圖／竹塘鄉公所提供）

▲首屆竹塘鄉「水神傳說木棉花季」起跑。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／彰化報導

首屆竹塘鄉「水神傳說」木棉花季活動，今天在新廣村田頭堤防木棉花道起跑，彰化縣長王惠美、竹塘鄉長蔡碩任都出席；王惠美說，竹塘木棉花道結合九龍大榕公、醒靈宮，還有雙色稻田，很適合輕旅行，歡迎大家一起來賞花，也為地方產業加值。

竹塘鄉木棉花道附近有水神樹公廟，傳說以前濁水溪常氾濫，但洪水再大也沖不走這座位於河灘地的廟，因此成為當地居民的信仰中心之一，木棉花則是早期農民為乘涼而種，無形中成了美麗秘境，近2、3年漸成為人氣熱門景點，因此主辦單位以「水神傳說」為名舉辦木棉花季活動。

▲首屆竹塘鄉「水神傳說木棉花季」起跑。（圖／民眾提供）

▲首屆竹塘鄉「水神傳說木棉花季」起跑，彰化縣長王惠美（中）親自推薦。（圖／民眾提供）

今天活動除了歡樂路跑，還有浴衣賞花體驗、親子童樂繪、YOYO－Kiwi姊姊帶動跳、在地藝文表演、小農市集、打卡送好禮等精彩活動，且有Switch、電動筋膜槍、腳踏車等多項豐富摸彩禮品，完賽餐點也特別選用「竹塘三白」白米、白蛋、白洋菇等在地食材。

竹塘鄉長蔡碩任表示，希望透過木棉花季活動，讓國人更認識竹塘的風光與美食，提升觀光效益、行銷在地產業；王惠美進一步指出，竹塘位於彰化西南角，人口外移速度非常快，他肯定過去農會總幹事行銷竹塘的用心，青農鮭返和生產力漸增，近兩年來人口數也慢慢平穩。

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