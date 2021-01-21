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《天竺鼠車車》塞車是「呱吉的錯」　萬人朝聖關鍵1幕：抓到你了

▲▼《天竺鼠車車》超ㄎㄧㄤ上映 上班族：有毒的160秒。（圖／翻攝自木棉花官網）

▲《天竺鼠車車》超受歡迎！（圖／翻攝自木棉花官網）

記者曾筠淇／綜合報導

日本定格動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》在台灣引發熱議，其內容以日常生活為主，再透過天竺鼠的角度呈現，雖然原本是設定給孩童觀看，但卻意外吸引大人們的關注。《PUI PUI 天竺鼠車車》的第1話「塞車了是誰的錯」在YouTube公開後，就有網友笑稱，裡頭害後方大塞車的罪魁禍首超像台北市議員「呱吉」；對此，呱吉也在臉書上幽默回應。

《PUI PUI 天竺鼠車車》全劇情都沒有對白，日本固定星期二播出，至今已經推出3集，每集長度為2分40秒（160秒）。第1話「塞車了是誰的錯」經木棉花代理在YouTube上架後，迅速累積170萬次觀看數；從影片畫面可見，整條路上大塞車，當鏡頭聚焦到第1輛紫色車車後，罪魁禍首終於抓到了！

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／呱吉）

▲呱吉和劇中男駕駛長得很像！（圖／翻攝自Facebook／呱吉）

開著紫色天竺鼠車車的黑衣男子戴著耳機滑手機，甚至還將右腳翹在方向盤旁邊，完全沒注意到外頭號誌燈已經由紅轉綠。這個關鍵畫面曝光後，就有網友留言回應，「邱威傑不要再聽歌了」、「捕捉三寶呱議員」、「重金邀請呱吉拍片」。

由於聽音樂的黑衣駕駛與台北市議員邱威傑「呱吉」長超像，因此呱吉隨即也在臉書上笑稱，「難道我有演天竺鼠車車也要讓你們知道？」貼文一出，立刻吸引2萬人按讚朝聖，不少網友紛紛留言表示，「合理，就是你導致塞車」、「北市交通禍端呱議員」、「謝謝邱議員讓我知道塞車都是呱吉的錯」、「耳機、帽子、帽T、卡其褲、襪子還有臉頰！完全就是啊」、「我就知道是你」、「抓到了！難怪那麼眼熟」。

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