大人都在看《天竺鼠車車》！爆紅3原因帶你高速中毒　還有迷因大集合

今年冬季的動畫界可說是展開了一場史無前例的大混戰，《進擊的巨人 最終季》、《工作細胞 第二季》、《 約定的夢幻島 第二季》還有依然火熱的《咒術迴戰》，每週動漫界都宛如戰國時代的群雄割據般精彩，但其中卻有一部作品在短短兩週時間便殺出一條血路，甚至在同時段的動畫觀看次數「海放」了所有動畫作品，成為了冬季唯一霸權人選，這部作品就是集「療癒」、「趣味」、「迷因（ 大麻） 」於一身的定格動畫－《天竺鼠車車》！

這部「ㄎㄧㄤ」度超過 1000 % 神作甚至在兩集時間內便創造了不少金句，俗話說的好「小孩子才看鬼滅，大人可都是在看《天竺鼠車車》」，今日就讓我們來看看這部 2021 年的奇蹟動畫究竟有什麼魔性魅力能夠稱霸天下吧！

▲由木棉花代理的《天竺鼠車車》爆紅。（圖／翻攝自《天竺鼠車車》影片，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.萌系定格動畫，定住你Der心

《天竺鼠車車》是一部由各種 Q 萌天竺鼠為原型製作的兒童動畫，動畫中天竺鼠化身為四輪的「天竺鼠車車」奔馳在這座充滿車車的城市當中，導演「見里朝希」使用了過去使用過的「定格拍攝」模式製作，但與過去常使用的黏土人偶不同，本片將所有「天竺鼠車車」使用羊毛氈玩偶的方式製作，與黏土材質比較起來，羊毛氈的材質不但帶給觀眾更溫暖的感覺，毛茸茸的外表也更加討喜。

而片中駕駛在車內則採取真人拍攝的模式，但同樣採用定格拍攝後的效果卻能意外表現出一種「ㄎㄧㄤ」感，人物的行為則全以動作跟表情呈現，表演模式與《豆豆先生》有種異曲同工之妙；同時保有「萌度」及「ㄎ 一ㄤ感」，也難怪這部作品能深受所有年齡層的觀眾喜愛。

2.除了萌，再加上一點萌，再加上一缸子的萌

《天竺鼠車車》短短兩集內容便引爆了全球觀眾的瘋狂崇拜，能引起如此海量的關注，絕對必須歸功於它那「滿屏滿目的『萌』」，《天竺鼠車車》中觀眾一定會對於那句「PUI PUI」感到好奇，究竟這個名詞代表了什麼意思呢？其實「PUI PUI」就是天竺鼠的叫聲啦～

片中所有的「天竺鼠車車」都會發出「PUI PUI」的聲音，所有的車車更都保有了天竺鼠的習性，天竺鼠警車甚至會在追逐犯人時被「紅蘿蔔陷阱」所吸引，這滿滿的萌實在是令人完全無法抵擋啊！！！

3.是大麻，我在動畫中加了大麻

《天竺鼠車車》除了那無法抵擋的萌之外，它那ㄎㄧㄤ到不行的劇情也是一大令人無法抵抗的特色；第一集的塞車故事看似平凡無奇，但最後卻以無言到有點好笑的飛車方式度過，每集遇到的奇妙事件與最後的結局都讓人有種「WTF」問號感，但也就是這些「問號」讓這部作品有了讓人完全無法停止的魔力，還記得長大後回頭看著「中華一番」那扯到爆的劇情，那種無法停止的魔力在《天竺鼠車車》身上便再次毫無保留的綻放開來，「是大麻，我在裡面加了大麻」。

總而言之《天竺鼠車車》靠著短片長、療癒、幾乎是迷因的ㄎㄧㄤ度成功傳遍全球，各種梗圖也在網路上不斷刷新《天竺鼠車車》的熱度，讓它在短短兩週便成為冬季新番的霸權作品，作品本身的質量也是毫無缺點，即使是週一上班的小編都能在觀賞後獲得繼續工作的動力，《天竺鼠車車》確實是個不可忽視的狠角色啊！

▲《天竺鼠車車》迷因也不斷刷新。（圖／Sorasky999）

▲《天竺鼠車車》的熱度持續上升。（圖／迷因傑西）

《天竺鼠車車》在台灣的代理「木棉花」也將於每週二 07：35 與日本同步更新，這個冬天就讓我們一起「 PUI 」起來吧！

延伸閱讀

冬季霸權《天竺鼠車車》台灣觀看「破百萬」，PTT 鄉民熱議作品背後隱藏的「暗黑寓意」！竟與「反正我很閒」如出一轍！

周末潮級宅｜2021 年根本是漫改年！盤點近期「NETFLIX」TOP3 人氣爆棚「漫畫改編影劇」推薦！

※本文由 COOL-STYLE 潮流生活網 雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。