觀看全破百萬！超神考究「天竺鼠車車」塞車原因　網驚嘆：長知識

▲《PUI PUI 天竺鼠車車》。（圖／翻攝自推特／PUI PUI モルカー【公式】）



記者黃可昀／綜合報導

日本定格動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》號稱2021最強新番，原本是設計給小朋友觀看，結果意外深受大人喜愛，目前推出的3集全部都破百萬觀看，讓網友都忍不住驚嘆，「這暴漲速度應該前無古人，後無來者了！」

天竺鼠車車至今已推出3集，全部都已經破百萬觀看次數，有網友就在PTT發起討論，「第三話推出至今也不過才1天左右」，台、日都越來越多人關注，一開始主打的觀眾群是小朋友，沒想到反而是大人比較愛看，「想像一下當玩具、周邊開始上市，搶購熱潮會多可怕！」竄紅速度實在驚人，台灣代理商木棉花應該都沒有預料到，一個羊毛氈定格動畫竟會掀起如此大的旋風。

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雖然起初是設計給小朋友看的動畫，但其實作者一點都不馬虎，真的有花時間了解天竺鼠習性，像是第1集中「塞車了是誰的錯」橋段就有加入小巧思。一名網友在PTT問卦，天竺鼠車隊中的第二台車車簡直不知變通，牠如果把前面擋路的車車撞開就沒事了，為什麼會傻傻在原地等？

專業網友回文解釋，「這其實是天竺鼠的習性，這部動畫真的很嚴謹，每一個畫面都有許多巧思在」，群居的天竺鼠有排隊的特性，通常會有一隻帶頭的走最前面，後面跟著一排天竺鼠，「前面不動，後面的也不動，甚至前面做什麼動作，後面也會跟著學」，所以當第一台天竺鼠車車停下時，第二台、第三台…也跟著靜止不動，因為牠們習慣模仿前一台車車的舉動。

網友看完他的精闢解釋，紛紛驚訝表示，「天竺鼠真的是這樣，創作者觀察很細膩」、「天竺鼠系4ni（是你）」、「鼠鼠達人」、「第三集也是耶，第一隻進去就全部跟進去了」、「長知識，推！」