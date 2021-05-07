朱立倫肯定三接外推又改口　蘇貞昌：任何人的肯定我們都感謝

▲朱立倫、蘇貞昌。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

經濟部3日提出三接外推方案，將工業港再外推455公尺，離岸1.2公里，行政院表示此方案是「最大誠意」，獲得環團支持；前新北市長朱立倫也肯定該方案是「比較好的結果」，但事後又改口澄清言論被特定人士炒作。對此，行政院長蘇貞昌表示，感謝任何人的肯定，現行的三接外推方案是行政院最大的誠意。

蘇貞昌7日受訪表示，台灣不能沒有電，所以在各方的意見揉合中，行政院經過很慎重的考量、最大的誠意，跟台灣電力（負荷）最大的容忍的情形下，提出三接外推的方案。

蘇貞昌強調，非常感謝很多環保的朋友、學者、專家，都給予大大的肯定，任何人的肯定，我們都很感謝。最重要的是，政府用最大的誠意、最大的努力跟電力最大的負擔的情形下提出來的方案，希望大家都能很認真地思考、支持，為台灣的永續與台灣民生、工業，各方面需要的電力穩定，一起來創造雙贏。

朱立倫6日受訪表示，感謝所有關心藻礁議題的民眾，大家共同努力，「有這樣比較好的結果」；但遺憾，民進黨為何不能早做溝通，拖了這些時間，多花了150幾億元，還要延後2年半。

不過朱立倫這段話則被解讀為肯定三接外推，朱立倫辦公室隨即澄清，朱立倫的意思是民進黨終於感受到民意的強大壓力，才被迫勉強調整，說明的過程不應被簡化為他同意三接外推案。