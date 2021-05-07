中央機關首長安全警衛人數公開　蘇貞昌配36位隨扈居冠

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

內政部最新報告指出，警政署2020年下半年辦理中央機關首長及特定人士派遣安全警衛，警衛對象包括五院院長等29位，派遣的安全警衛人員有102人，其中以行政院長蘇貞昌配36個隨扈為最多。

為維護行政首長人身安全，政府依規定須為相關首長配賦安全警衛、隨扈警官，至於派出多少位隨扈警官則視位階及安全狀況而定。內政部近期函送警政署109年下半年辦理「中央機關首長及特定人士派遣安全警衛」書面資料到立法院。

報告內容揭露行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、監察院長陳菊、考試院長黃榮村、司法院長許宗力等29人申請派遣安全警衛的情形。至於現任總統、副總統，則由國安局特勤中心負責警衛保護。

根據報告內容，警政署派遣的安全警衛人員有102人，其中有36人是保護蘇貞昌的安全，游錫堃、許宗力各有6人，陳菊及黃榮村則分別2人。

此外，包括總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄、前副總統連戰、蕭萬長、吳敦義、前立法院長王金平、前總統李登輝遺孀曾文惠等人，均分別有2人負責其安全，前副總統呂秀蓮則是4人。

根據「中央政府機關首長及特定人士安全警衛派遣作業規定」，中央政府機關首長及特定人士的安全警衛，由內政部警政署保六總隊（第二警官隊）負責執行。

行政院長置安全警衛32員至37員、寓所外圍警衛4員至8員，其餘各院院長置安全警衛2員，並得視狀況需要，置寓所內圍或外圍警衛4員。

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