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中央機關首長安全警衛人數公開　蘇貞昌配36位隨扈居冠

▲▼蘇貞昌,陳時中出席衛生福利部醫院第八屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮（圖／記者周宸亘攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者周宸亘攝）

記者林銘翰／台北報導

內政部最新報告指出，警政署2020年下半年辦理中央機關首長及特定人士派遣安全警衛，警衛對象包括五院院長等29位，派遣的安全警衛人員有102人，其中以行政院長蘇貞昌配36個隨扈為最多。

為維護行政首長人身安全，政府依規定須為相關首長配賦安全警衛、隨扈警官，至於派出多少位隨扈警官則視位階及安全狀況而定。內政部近期函送警政署109年下半年辦理「中央機關首長及特定人士派遣安全警衛」書面資料到立法院。

報告內容揭露行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、監察院長陳菊、考試院長黃榮村、司法院長許宗力等29人申請派遣安全警衛的情形。至於現任總統、副總統，則由國安局特勤中心負責警衛保護。

根據報告內容，警政署派遣的安全警衛人員有102人，其中有36人是保護蘇貞昌的安全，游錫堃、許宗力各有6人，陳菊及黃榮村則分別2人。

此外，包括總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄、前副總統連戰、蕭萬長、吳敦義、前立法院長王金平、前總統李登輝遺孀曾文惠等人，均分別有2人負責其安全，前副總統呂秀蓮則是4人。

根據「中央政府機關首長及特定人士安全警衛派遣作業規定」，中央政府機關首長及特定人士的安全警衛，由內政部警政署保六總隊（第二警官隊）負責執行。

行政院長置安全警衛32員至37員、寓所外圍警衛4員至8員，其餘各院院長置安全警衛2員，並得視狀況需要，置寓所內圍或外圍警衛4員。

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