國防部預告：2022年起軍用機場噪音補償　每戶最高3萬元

▲國防部預告訂定軍用機場噪音防制補償經費分配及使用辦法，未來每戶最高可補助3萬元。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

國防部近期預告訂定「軍用機場噪音防制補償經費分配及使用辦法」，明定軍用機場應依航空噪音改善計畫，辦理噪音防制及補償措施，未來每戶最高可補助3萬元設置噪音防制設施，預計2022年1月1日施行。

立法院去年12月30日三讀通過《噪音管制法》修正草案，明定防制機場噪音設施的補助計畫，得視需要分期、分階段辦理補助；至於軍機場、軍民合用機場的噪音防制補償措施等相關事項，則由國防部訂定辦法，並自今年1月20日起施行。

對此，國防部近期預告訂定「軍用機場噪音防制補償經費分配及使用辦法」草案，近期正在廣徵各界意見，預計將於2022年1月1日施行。

草案指出，本次是參考「國營航空站噪音補償金分配及使用辦法」，明定相關用詞、防制與補償辦法，而軍用機場所需噪音防制及補償經費，由陸、海、空軍司令部編列預算。

草案明定，軍用機場應依航空噪音改善計畫辦理噪音防制及補償措施，並參酌其經費預算額度、噪音防制設施補助與補償情形擬訂需求計畫書，並由各縣市政府向提議補助住戶設置噪音防制設施。

草案也規定，未來將按照第三級航空噪音防制區每戶3萬元、第二級航空噪音防制區每戶2萬5千元、第一級航空噪音防制區每戶2萬元的基準辦理補助。

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