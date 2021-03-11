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快訊／王定宇神隱兩天反擊了　我早安文從沒「打卡」表示人在哪裡

▲▼王定宇回應外界臉書打卡造假。（圖／翻攝王定宇臉書）

▲王定宇回應外界臉書打卡造假。（圖／翻攝王定宇臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

已婚的民進黨立委王定宇爆出同居情後，神隱兩日暫停更新早安文一次，而11日一早又恢復早安文地點顯示於台南，並針對外界指控作假打卡文做出回應，要刻意毀謗者好自為之。

王定宇表示，這麼多年來的「早安文」，重點是一早跟支持者問早安並傳達二件事，一是所在都市，二是天氣概況，「從來沒有『打卡』表示人在哪裡，從來沒有『打卡』表示人在哪裡。」

王定宇強調，每一則「早安文」都是如此，助理、家人、支持者都知道！那些編故事，說某一則刻意製造假地點的，要不要每一則都對照一下；至於早安相片，他說明是日常隨時拍的或是網上抓的，都是存在Dropbox 內，當天跟氣象軟體合併。

此外，針對外界指控造假打卡地點等說法，王定宇也說，不知道的可以溝通，刻意毀謗的就好自為之。

▼王定宇臉書恢復發早安文，回應外界臉書打卡造假。（圖／翻攝王定宇臉書）

▲▼王定宇回應外界臉書打卡造假。（圖／翻攝王定宇臉書）

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