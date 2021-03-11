快訊／王定宇神隱兩天反擊了　我早安文從沒「打卡」表示人在哪裡

▲王定宇回應外界臉書打卡造假。（圖／翻攝王定宇臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

已婚的民進黨立委王定宇爆出同居情後，神隱兩日暫停更新早安文一次，而11日一早又恢復早安文地點顯示於台南，並針對外界指控作假打卡文做出回應，要刻意毀謗者好自為之。

王定宇表示，這麼多年來的「早安文」，重點是一早跟支持者問早安並傳達二件事，一是所在都市，二是天氣概況，「從來沒有『打卡』表示人在哪裡，從來沒有『打卡』表示人在哪裡。」

王定宇強調，每一則「早安文」都是如此，助理、家人、支持者都知道！那些編故事，說某一則刻意製造假地點的，要不要每一則都對照一下；至於早安相片，他說明是日常隨時拍的或是網上抓的，都是存在Dropbox 內，當天跟氣象軟體合併。

此外，針對外界指控造假打卡地點等說法，王定宇也說，不知道的可以溝通，刻意毀謗的就好自為之。

▼王定宇臉書恢復發早安文，回應外界臉書打卡造假。（圖／翻攝王定宇臉書）



其他人也看了這些新聞...

►驚爆跟拍王定宇「另有目標」 許聖梅：後面還有很多精彩的事

►王定宇租顏若芳住處 蔡壁如憂「租屋市場地下化」：記得繳稅

►王定宇、顏若芳同居8疑點！打假卡、棄免費會館 網友：是我也租

更多熱門新聞...

►王定宇「例行早安文」停更 遭爆同居顏若芳後神隱

►為什麼王定宇不住？葉毓蘭曬7張會館照 32吋的電視＋免治馬桶！

►眼尖網友比對Google街景抓包 王定宇臉書曝去年3月就從租屋處出發



►振興一下我們的美麗