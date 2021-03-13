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宜蘭傳藝文昌帝君誕辰慶典　求金榜抽iPad：四大經典祭品曝光！

▲▼傳藝文昌帝君誕辰慶典中，主宰文運的魁星登場，並有青蔥、芹菜、青蒜、菜頭，祈福大家讀書（考試）順利好彩頭」（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供，下同）

▲傳藝文昌帝君誕辰慶典中，主宰文運的魁星登場，並有青蔥、芹菜、青蒜、菜頭等經典祭品，祈福大家讀書（考試）順利好彩頭（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

在台灣，文昌信仰盛行，每逢考季就會看到考生準備供品祭拜文昌帝君，您可能聽過要拜蔥、拜蒜、拜芹菜，不過您知道牛軋糖的由來也跟文昌帝君有關嗎？農曆2月3日是文昌帝君誕辰，負責營運宜蘭傳藝園區的全聯善美的文化藝術基金會提早為文昌帝君舉行暖壽祭典，邀請宜蘭縣羅東鎮公正國小學童擔任獻燈禮生，點亮智慧及光明，祭典中除了重現傳統三獻禮與魁星進科甲，更與中華郵政合作推出「點石成金文魁禮盒珍藏組」，只在宜蘭郵局各支局販售。

▲▼傳藝文昌帝君誕辰慶典中，主宰文運的魁星登場，並有青蔥、芹菜、青蒜、菜頭，祈福大家讀書（考試）順利好彩頭」（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供，下同）

▲▼傳藝文昌帝君誕辰慶典中，主宰文運的魁星登場，並有青蔥、芹菜、青蒜、菜頭等經典祭品，祈福大家讀書（考試）順利好彩頭。

▲▼傳藝文昌帝君誕辰慶典中，主宰文運的魁星登場，並有青蔥、芹菜、青蒜、菜頭，祈福大家讀書（考試）順利好彩頭」（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供，下同）

宜蘭傳藝文昌祠內供奉五聖文昌：文昌帝君、關聖帝君、孚佑帝君、魁斗星君、朱衣神君，農曆2月初3為主神文昌帝君的誕辰，傳統上讀書人會聚集向文昌帝君祝壽表示感恩，現代學子則攜帶供品向文昌帝君祈求考試順利。

負責營運宜蘭傳藝園區的全聯善美的文化藝術基金13日舉行暖壽儀式，以傳統三獻禮為文昌帝君祝壽，祭典中準備青蔥、芹菜、青蒜、菜頭等經典祭品，祈福讀書（考試）順利好彩頭」，並邀請漢陽北管劇團演出扮仙戲《壽仙》、《加官》、《金榜》，還準備了與文昌帝君傳說故事有關的「狀元糖」，在3/13祭典後與3/15誕辰當天在文昌祠供考生與民眾索取，祝福大家狀元及第、事事順利。

2021年傳藝文昌帝君誕辰祭典，全聯善美的文化藝術基金會還特別與宜蘭郵局合作推出全臺限量1000盒的點石成金文魁禮盒珍藏組，只在宜蘭傳藝園區與中華郵政宜蘭郵局各支局限定販售，數量有限，收藏從速。傳藝文昌祠由政府興建，主祀神文昌帝君是讀書人的守護神，園區內黃舉人宅的文魁匾，乃開蘭第一位舉人黃纘緒中舉獲賜的匾額，故文魁禮盒擷取傳藝文昌祠與舉人文魁匾的祝福，願獲此文魁禮盒者「知書達禮行正道，博學多能養謙和」。

▲▼求金榜題名可抽iPad！傳藝「點石成金文魁禮盒珍藏組」限量1000盒珍藏。（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供，下同）

▲▼求金榜題名可抽iPad！傳藝「點石成金文魁禮盒珍藏組」限量1000盒。

▲▼求金榜題名可抽iPad！傳藝「點石成金文魁禮盒珍藏組」限量1000盒珍藏。（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供，下同）

全聯善美的文化藝術基金會也特別邀請漢陽北管劇團，在文昌暖壽儀式中重現傳統的「進科甲」，進科甲又稱獻魁甲，為台灣非常獨特的演出儀式。由演員扮演主宰文運的魁星，身著綠袍、赤足踏行魁星步，左手捧墨斗、右手持大筆，蘊含「魁星點斗，獨佔鰲頭」之祝福意涵。

全聯善美的文化藝術基金會也特別邀請漢陽北管劇團，在文昌暖壽儀式中重現傳統的「進科甲」，進科甲又稱獻魁甲，為台灣非常獨特的演出儀式。由演員扮演主宰文運的魁星，身著綠袍、赤足踏行魁星步，左手捧墨斗、右手持大筆，蘊含「魁星點斗，獨佔鰲頭」之祝福意涵。

台灣傳統民俗中，人們會透過點燈向神明祈求平安健康。傳藝文昌祠每逢考季便見學子紛至沓來，點燈祭拜祈求金榜題名。宜蘭傳藝園區自3/13起推出文昌開智慧祈福之旅，歡迎民眾參加，但團體需先預約報名。參加者將在服務人員協助下，寫疏文向文昌帝君稟報身分與所求心願，接著引正殿的長明燈火來點心燈，祝福點亮智慧及光明，祈願事事順遂圓滿，凡參加祈福儀式即有機會抽中「傳藝勤學禮」iPad Air。

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