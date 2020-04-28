西螺福興宮舉辦點燈做公益　製超大平安符祐學測考生金榜題名

▲雲林西螺福興宮製作了放大版平安符，將平安符過爐懇求太平媽、文昌帝君庇祐全國考生在會考、指考金榜題名，並將福澤分享給植物人。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮28日特別製作了放大版「福興宮平安符」，由去年國中會考榜首賴季琳同學、北藝大特別選才正取張瀞同學身穿狀元服，代表5月將參與會考的全國考生，一起將平安符過爐，懇求太平媽、文昌帝君庇祐全國考生在會考、指考金榜題名，並將福澤分享給植物人。

新型冠狀肺炎疫情以來，大型活動全數停辦，植物人安養經費募款不易，西螺福興宮響應創世基金會點燈活動，認同理念捐助燈座，供善信民眾愛心點燈。民眾到創世基金會斗六院支持「文昌亮起light」活動，西螺福興宮就為您點燈，限量200盞。此外，手腳快速的前100名朋友，更可額外獲得香火加持的庇祐小神衣。

西螺福興宮董事長楊文鐘董表示，西螺福興宮媽祖，長期以來慈悲靈顯，保佑信眾皆太平著稱，故暱稱太平媽。媽祖鼓勵大眾在日常生活中行善改過，考生在幫自己祈福的同時，也幫助弱勢植物人平平安安，如此善行應共襄盛舉，故廟方贊助宮內燈位外，更加碼100個庇祐香火袋，讓媽祖精神速助好事一臂之力。



創世基金會斗六院共安養42位清寒植物人與95位到宅服務個案，面對龐大的尿布、奶粉、看護墊等開銷所費不貲，近期受到新型冠狀肺炎影響，截至目前上半年服務經費募集較去年落差幅度甚大，非常緊迫，需要社會大眾伸出援手扶持。

創世基金會斗六院盼大家一起加入「文昌亮起LIGHT」活動，點一盞燈600元，就可以得到文昌帝君的加持並幫助植物人尿布。詳情請洽點亮小組(05)537-7855，劃撥帳號22322998。

▲創世基金會斗六院盼大家一起加入「文昌亮起LIGHT」活動，點一盞燈600元，就可以得到文昌帝君的加持並幫助植物人尿布。（圖／記者蔡佩旻攝）



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