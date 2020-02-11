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買口罩「地上刷一排健保卡」奇景　護卡大隊緊盯！藥局妹曝有效率：太可愛

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▲▼「地上刷一排健保卡」買口罩奇景　藥局妹曝效率增！網噴笑：拜文昌帝君100分（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲買口罩奇景，民眾留卡不留人！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

為了防止新冠肺炎（武漢肺炎）蔓延，排隊買口罩成了台人的日常，近日一名女網友分享有效率購買口罩的撇步，只見地上出現的一排健保卡，兩旁的民眾成了「護卡大隊」，再也不必人擠人卡位，讓原PO狂讚，「太可愛了，大家都很乖！」

高雄一名女網友在藥局上班，負責過卡登記購買程序，她在臉書《爆廢公社》笑稱，今（11）日上午，店外一如往常排人龍，要購買實名制口罩，有趣的是，排在最前頭的民眾突發奇想，先在地上放健保卡，後頭的民眾也有樣學樣，留卡不留人，就像撲克牌接龍一樣，乖乖排好排滿。

請繼續往下閱讀...

原PO笑稱，「咱家藥局走廊一早盛況，太可愛了，大家都很乖」，這種排隊方式也減少擁擠情況發生，也能加速購買口罩的時間，療癒畫面更讓原PO暖喊，「覺得太有愛又不增加我的麻煩」。

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▲▼「地上刷一排健保卡」買口罩奇景　藥局妹曝效率增！網噴笑：拜文昌帝君100分（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲網友噴笑，拜文昌帝君100分！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

畫面曝光後，不少網友笑虧，「年輕人不會這樣，這一定都是老人想出來的！」、「是在拜文昌帝君的概念嗎？」、「拜月老還是在拜文昌帝君，每個考試都100分」、「會不會突然一陣風，一條狗等等原因，直接…」、「這樣身分證字號不會被看光光啊」。原PO則回應，「你沒看週邊都護卡隊嗎」、「大家注意力都在能否領到號碼牌買口罩」。

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