宜蘭傳藝園區推「考生專案」　600個點燈照金榜！縣民6月底前入園免錢

▲6/30前考生憑准考證傳藝免費入園，並加碼600個點燈讓你照金榜。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

盛夏考季到，宜蘭傳藝園區推出「考生專案」，600個點燈讓你照金榜，6月底前凡持各類考試通知單、准考證等，皆可憑證免費入園；考生入園後可直接到文昌祠打卡並hashtag免費點心燈，讓帝君為你照金榜。同時，凡宜蘭縣民憑身分證（戶籍登記在宜蘭縣者）就可享六月底前免費入園。

考季到，有拜有保庇！即日起到6月30日止，各類考試考生只要持准考證或考試通知單即享免費入園遊傳藝；考生入園後還可以直接到傳藝文昌祠，打卡並hashtag「#傳藝文昌祠點燈照金榜」即可享免費點心燈(名額有限，請把握機會)，讓文昌帝君為您加持添福，祝考生應試順利、金榜題名。

傳藝也特別針對在地鄉親推出宜蘭縣民獨家專屬好康，即日起凡宜蘭縣民憑身分證（戶籍登記在宜蘭縣者），就可享6月30日前天天免費入園，到宜蘭傳藝園區玩個過癮！

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