溫朗東：沈伯洋選台北市長　最痛苦的人是黃國昌

▲民進黨立委沈伯洋近日傳出可能被徵召參選台北市長。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨2026年台北市長選戰人選，始終懸而未決，近日傳出可能徵召民進黨立委沈伯洋參戰，引起黨內外各種討論。對此，時事評論員溫朗東5日表示，沈伯洋選台北，最痛苦的那個人是民眾黨主席黃國昌；他認為，民進黨如果願意派出沈伯洋，那是對黃國昌，以及日後千千萬萬個背骨仔、超速仔說，「你不用把真正的自己關在地下室，也能被大黨提名不分區，並且支持你選到底」這是一個態度，讓以後的人知道，要參選靠得不是藍白，而是正路。

「沈伯洋選台北，最痛苦的那個人是黃國昌」。溫朗東指出，兩人都是台大法律，黃國昌考上律師司法官，做民訴研究做到中研院研究員；沈伯洋台大則是到美國轉攻犯罪學，近年才轉為研究中共認知戰。

溫朗東表示，兩人各有專長，要比法律正統性，黃國昌更高，不僅如此，黃國昌2016年就當了不分區立委、時代力量黨主席，當時沈伯洋才剛留美回來，到台北大學教書，平步青雲的黃國昌，如今卻淪為國民黨立院黨團總召傅崐萁的小弟，拜求國民黨主席鄭麗文的施恩，黃國昌機關算盡，換不到一個副市長。

溫朗東認為，民進黨如果願意派出沈伯洋，那是對黃國昌，以及日後千千萬萬個背骨仔、超速仔說，「你不用把真正的自己關在地下室，也能被大黨提名不分區，並且支持你選到底」。他說，這是一個態度，讓以後的人知道，要參選，靠得不是藍白，而是正路。

溫朗東說，很多人認為「台北會糟蹋沈伯洋」。他說，別忘記，台北醞釀出了黨外運動，也促生了民進黨，沈伯洋是主動承擔的，沒有人逼他，說誰能逼他，是侮辱沈伯洋的自主性，真正會讓人痛苦的，不是沈伯洋被選票糟蹋，而是把城市治理的四邊包繩、鼠患不斷、幼兒受害的市長，很可能連任。

溫朗東表示，讓大家痛苦的，是每一天必須面對，出門看到的鄰居、店員、同事，每天都遇到的人，並不那麼在乎這個城市，發現當自己也不在乎這些人的時候，好像也沒那麼愛台北、愛台灣了，這是最讓人痛苦的事，變得無力再愛這塊土地，這比什麼都痛。

溫朗東說，但還是有人，明明傷得很重，卻像是沒事一樣，堅持他的理念，發揮他的影響力，去守護台灣。在最心灰意冷的時候，別忘記永遠有三分之一的人，一直堅定的站在台灣這一邊，這些無名英雄，散布台北每一個角落，從來沒有因為敗戰而放棄理念。

溫朗東表示，30幾年來，台北市有三分之一的人，不當黃國昌，不當蔣萬安，這個城市，依然值得被愛，想想一名新任的不分區，為何會遭受藍、白、紅「三黨滅一人」？他是做錯了什麼，還是做對了什麼？

溫朗東說，一位新任立委，對抗三個政黨到今天，沒崩垮，沒失志。給他更多資源，給他更大更強的團隊與支持，何嘗不能開拓新的局面？當黃國昌在新北左右張望，想著退場的時候，沈即使孤身一人，即使被摔倒在地，被萬箭穿心，也會走到最後，「失敗，不是最痛苦的，最痛苦的，是無力再愛，即便如此，我們終究沒有離開，讓我們在十一月底，再為撲馬（指沈伯洋）流一次眼淚」。