用人髮當刷子！　揭開千年「成都漆藝」面紗

▲成都漆器。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／四川成都報導

以少女頭髮製成刷具上漆，竟是流傳千年的傳統工藝。四川「成都漆藝」歷史悠久，這項被大陸列為國家級非物質文化遺產的技藝，背後是「百里千刀一斤漆」的珍稀原料採集，以及匠人精神的繁複工序，而使用人髮刷子塗抹天然大漆，更是獨特之處。

成都漆器發軔於商周，迄今約3500年的歷史形成了獨特的「髹飾八法」、「三雕一刻」，包括雕花填彩、雕銀絲光、雕漆隱花、拉刀針刻等傳統手工技藝。因此，每一件成都漆器，都是匠人獨一無二的心血結晶。

2006年，「成都漆藝」入選大陸的首批國家級非物質文化遺產項目名錄。創立於1954年的「成都漆器工藝廠」是成都漆藝唯一指定的保護和傳承單位，現有「老中青」三代國字頭非遺團隊。

身為非遺團隊的一員，成都漆藝青羊區代表性傳承人、成都市工藝美術大師陳紅向《東森新媒體ETtoday》介紹，漆樹多生長於海拔800至3000公尺的高山中，採摘漆液時，需走百里路、割千刀才能得到一斤漆，產量極其稀少，故有「百里千刀一斤漆」之說。

▼成都漆器工藝繁複，需經多道程序才能成品。（圖／記者陳冠宇攝）

由於天然大漆無法透過化學方式加速乾燥，需在溫度20多度、濕度約70％至80％的密閉環境中方能完成。符合此條件的四川盆地，因此演變成漆器製造中心之一。湖南長沙馬王堆出土的漆器上，有「成市草」、「成市素」、「成市飽」等文字戳記，證實為成都製造。

成都漆藝包含數十道工序，極為繁瑣，一件作品快則2至3個月完成，慢則以年為單位計算。製作過程中，最獨特的工具是「人髮刷子」，選用少女未經燙染的頭髮製成，長度可達20公分，能使用四、五十年。

陳紅解釋，選用頭髮的原因有二，一是頭髮為整體結構，不易掉毛；二是韌性好且軟硬適中。相比之下，狼毫、羊毛、兔毛過軟，無法推開黏性強的大漆，而鬃毛、馬毛又太硬，會留下過多紋理。

▼成都漆藝使用「人髮刷子」。（圖／記者陳冠宇攝）

目前，成都漆器工藝廠仍維持「師帶徒」的傳承形式。陳紅說，近年來，越來越多年輕人加入學習漆藝的行列，有人是為了將非遺文化與室內設計結合，有人則嘗試將漆藝融入珠寶首飾，也有人是單純個人愛好。

然而，這項技藝的傳承並不容易，儘管大漆此一純天然材料無毒，但95％的人對其過敏，可謂漆藝也會「挑人」。若學徒持續對大漆過敏，所產生的畏懼心理往往成為傳承路上的挑戰。這項凝聚千年智慧的手藝，仍有待新一代匠人持續推廣與實踐。