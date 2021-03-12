桃園市12區農會「三巨頭」完成改選　當選名單出爐！

為培養孩童喝豆奶的習慣，農糧署北區分署與桃園市政府自本月起，以每2週固定供應1次的方式，提供在地國產黑豆奶給新屋和觀音區的公立國小、國中及高中27所學校、萬名師生做為校園營養午餐，期達到食農教育、食材安全及永續農業三贏目標，進而全面推廣至北北基、竹苗與離島等各縣市所有學童食用。