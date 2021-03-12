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桃園市12區農會「三巨頭」完成改選　當選名單出爐！

▲桃園市12區農會「三巨頭」完成改選。

▲楊梅區農會理事長鄭英美(前排左五）是12區唯一女性。（圖／葉志成提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市12區農會理事長、常務監事改選，並遴聘總幹事，於10日起分三梯次陸續展開迄12日全面完成，楊梅區農會理事長鄭英美是12區唯一女性，大園區農會理事長游智健獲全數9席理事支持，再度蟬連；其中龍潭、復興2區農會總幹事出缺，候聘總幹事陳孟文、曾庭筠未獲遴聘，市府農業局說，60天內仍可就候聘名單進行遴聘。

▲桃園市12區農會「三巨頭」完成改選。

▲大園區農會理事長游智健獲全數9席理事支持，再度蟬連。（圖／翻攝自游智健臉書）

桃園市各農會理事長、常務監事、總幹事，長期以來被喻為地方農會「三巨頭」在大小選舉中，具有十足影響力，此次改選，受到各方重視，12區農會甫出爐的「三巨頭」名單，分別如下：

桃園：理事長吳德富、常務監事劉紘瑜、總幹事黃烔倫。
大溪：理事長張世明、常務監事江正忠、總幹事曾繁春。
楊梅：理事長鄭美英、常務監事林華堃、總幹事周吉福。
蘆竹：理事長黃教陽、常務監事錢得勝、總幹事陳春郎。
大園：理事長游智健、常務監事游象河、總幹事呂理標。
龜山：理事長劉朝全、常務監事蔡莊志、總幹事許育源。
八德：理事長呂理樹、常務監事邱顯國、總幹事官游德。
龍潭：理事長謝明宏、常務監事黃璟舞。
平鎮：理事長莊玉輝、常務監事李寶煥、總幹事葉思瑋。
新屋：理事長姜義青、常務監事徐代發、總幹事葉時詮。
觀音：理事長許文進、常務監事郭來結、總幹事江謝滺。
復興：理事長曾鴻姿、常務監事黃金來。

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