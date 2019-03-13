國產黑豆奶進入桃園偏鄉校園午餐　萬名師生受惠

▲國產黑豆奶進入桃園偏鄉校園午餐。（圖／農糧署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為培養孩童喝豆奶的習慣，農糧署北區分署與桃園市政府自本月起，以每2週固定供應1次的方式，提供在地國產黑豆奶給新屋和觀音區的公立國小、國中及高中27所學校、萬名師生做為校園營養午餐，期達到食農教育、食材安全及永續農業三贏目標，進而全面推廣至北北基、竹苗與離島等各縣市所有學童食用。

農糧署北區分署長蘇宗振13日表示，黑豆奶原料採用新屋、觀音地區生產的產銷履歷黑豆，從田間管理、提升栽培技術，生產符合安全且產銷資訊透明化，並經農藥殘留檢驗合格者，才可進行加工、包裝，建構安全、優質加工直送平台，為學校嚴格把關，並給學生最健康的豆奶享用。

▲▼國產黑豆奶進入桃園偏鄉校園午餐。（圖／市政府／農糧署北區分署提供）



北區分署說明，黑豆含豐富的蛋白質、維生素、礦物質、卵磷脂、菸酸、膳食纖維、低熱量及微量元素等，蛋白質含量是肉類的2倍，是發育期孩童良好的營養來源；黑豆由子葉顏色可分為「臺南3號」(青仁黑豆)及「臺南5號」(黃仁黑豆)，加工後其品質鮮度、甘味及香味皆優於進口。

產銷履歷黑豆奶使用桃園在地生產之青仁黑豆，透過產銷履歷驗證為學童食品安全把關，不僅能照顧在地學童的健康，更可推廣至消費大眾，讓民眾喝得安心及放心。該分署將積極推廣種植進口替代雜糧的大糧倉政策，結合多元管道行銷，開創國產黑豆產業新商機。