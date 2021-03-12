高市3里長連4年挺屏東農友　採購「鳳梨＋高麗菜」助度難關

▲東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉感謝高雄市左營區3位里長挺屏東農友 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣安泰醫院榮譽院長蘇清泉率領團隊成員林育先與曾煜超等人，今（12）日早上與屏東縣雅緱合作社理事主席朱國寶前往高雄市左營區，特別感謝合群里長倪同慧、永清里長郭鎮國賢伉儷與明建里長顏靜玉，共同採購受到外銷衝擊的鳳梨與價格低迷的高麗菜，協助農友渡過難關。

▲▼蘇清泉（中）感謝3里長挺屏東農友。



負責媒合採購的朱國寶主席表示，三位里長的義舉已連續4年，每當屏東小農遇到價格低迷時，從香蕉、火龍果到今年的鳳梨與高麗菜，他們必定第一時間伸出援手，令果農很分感動。

安泰醫院榮譽院長蘇清泉表示，感謝高雄市三位里長連續4年幫忙屏東縣，充分展現高屏一家親的情誼，因此，特別親自到高雄左營感謝三位里長的義行，這次鳳梨事件，讓屏東縣鳳梨農業衝擊很大，他與團隊第一時間前往產地，關心農民朋友，並媒合企業採購，也協助外銷，下週也將外銷到日本與韓國，希望可以減少事件的衝擊，讓農民可以安心。

今日與會地方人士有左營區長胡俊雄、陳善慧市議員、陳玫娟議員服務團隊、全球華僑總會長李鎔任夫婦，一起挺台灣農業。

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