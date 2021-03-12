接軌後疫情時代　時力籲鎖定企業數位轉型

▲時代力量召開「數位轉型契機，政府抓緊了沒？」記者會。（圖／時代力量提供）



記者林銘翰／台北報導

時代力量為因應新冠疫情帶來的巨大改變，召集學者專家針對「後疫情時代」各項重大議題進行討論，希望能夠協助台灣超前部署、掌握先機。時代力量黨主席陳椒華12日表示，疫情已經延燒一年，對於持續遭受疫情重創的零售、餐飲、觀光等產業，政府若要進一步提供扶助，應該轉為鎖定「數位轉型」，藉此促進企業升級，提高後疫情競爭力。

時代力量12日上午於立法院召開「數位轉型契機，政府抓緊了沒？」記者會，提出「受創產業紓困振興，重點鎖定數位轉型」、「數位轉型量身打造，中小企業才能適用」、「政府帶頭數位轉型，厚植本土資服產業」、「遠距工作教學趨勢，台灣建置加速到位」等四大訴求。

▲時代力量黨主席陳椒華。（圖／時代力量提供）



陳椒華指出，有別於去年疫情突如其來的重創經濟，紓困和振興鎖定在「企業週轉」和「減少失業」的應急措施，如今疫情已延燒一年，對於持續遭受疫情重創的零售、餐飲、觀光等產業，政府若要進一步提供扶助，應該轉為鎖定「數位轉型」，藉此促進企業升級，提高後疫情競爭力。

時代力量立委王婉諭認為，近年來資訊技術蓬勃發展，數位轉型是勢在必行的方向，經濟部似乎也看到趨勢與契機，並推出補助方案，但實際成效卻相當有限。

王婉諭指出，政府的數位轉型措施過於偏向大型企業，對於中小企業僅以補助方式協助，導致端出成本過高且未必適用的數位轉型方案，讓為數眾多的中小微型企業望之卻步。

王婉諭強調，政府應針對各種企業規模，客製化不同的數位轉型政策，讓中小企業也具備轉型動能，才能真正與世界接軌、跟上國際需求。

▲時代力量立委王婉諭。（圖／時代力量提供）



cacaFly聖洋科技董事長邱繼弘則指出，政府雖高舉數位轉型旗幟，但仍有很大的改進空間，甚至有很多投資在數位轉型上的預算都是浪費掉的，例如政府網站及信箱系統各自發包，結果造成服務品質參差不齊，甚至互不相容的窘況。

邱繼弘認為，政府應從自身做起，訂定數位採購的中央化規格並集中採購，讓本土資訊服務及資安產業來承作，才有機會提升相關產業的國際競爭力，也才能真正的培植本土產業。

時代力量秘書長白卿芬表示，國際之間因應防疫需求，「在家工作」及「分批工作」等遠距工作模式在國際間，作為維持企業運轉的關鍵模式，例如英國等採取「封城」的國家，「線上教學」是維持學生受教權的方式。

白卿芬說，在國外已經有流暢的遠距溝通與教學模式，相較之下台灣因需求較低，在這波轉型裡台灣並未跟上國際同步加速，政府應正視這個問題，加速建置相關數位服務，協助台灣企業與學校接軌後疫情的運作模式，同時資安的問題更該重視，不該再發生Zoom的中國資安疑慮下，教育部卻又鼓勵建置數位教學平台的事件。

▼時代力量秘書長白卿芬。（圖／時代力量提供）



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