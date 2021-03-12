台南佳里暗夜火警奪2命　台南市議長郭信良慰問家屬

▲台南市佳里區塭內里住宅火警，造成楊姓夫婦罹難，台南市議會郭信良議長，與蔡秋蘭、方一峰、蔡蘇秋金等議員前往慰問家屬。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市佳里區塭內里12日凌晨2時傳出住宅火警，造成楊姓夫婦罹難，台南市議會郭信良議長上午與蔡秋蘭、方一峰、蔡蘇秋金等議員前往慰問家屬，陳昆和議員服務處代表及佳里區朱雅宏區長也到場關心。

郭信良議長指出，楊姓夫婦住在租來的木造平房，平時到處擺攤為生，除了奉養岳母，還有5個孩子。雖然現在只有2名孩子尚在就學，但因有債務負擔，生活頗為清寒，今天發生火災憾事，考量到老人家和孩子們實在需要外界幫助，議會特地致送12萬元慰問金，協助後事處理及眼前生活所需。

郭信良議長表示，由於該平房位於玉米田內，距消防栓甚遠，大約有300公尺的距離，光拉水線就要花去一些時間，因此他建議消防局好好檢討目前義消人員必須等指揮官下指令才能救災的作法，例如布水線等較不危險的任務，可以讓義消抵達現場就先執行，以免延誤救災先機。

郭信良議長也呼籲民眾，近來天氣乾旱，加上火災事故頻傳，大家要留意家戶裡用火、用電情形，小心火燭，最好能加裝火災警報器，為居住安全多一分保障。

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