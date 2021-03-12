安心上路又環保　台南柴油車自主管理標章數量攀升

▲台南市環保局加強對移動污染源大型柴油車之管理，獲核「自主管理標章」的柴油車逐年攀升，對維護空品帶來正面效益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



全民期待有好的空氣品質，台南市環保局加強對移動污染源大型柴油車之管理，積極推動柴油車自主管理，獲核「自主管理標章」的柴油車逐年攀升，2020年6千餘輛車取得標章，較前一年提升134％，2018年至2021年汱換7500多輛柴油車，對維護空品帶來正面效益。

市長黃偉哲指出，為了改善空氣品質，市政府藉由亮麗晴空會議整合各局處行政資源，加強管制境內各類污染源，空污問題需要各界共同努力，希望更多柴油車車主參與自主管理、取得標章，一起維護好空品。

柴油車引擎在低轉速下即有高扭力的優勢，多用於載送貨物或客運服務，然而排放的廢氣含有氮氧化物等物質，須對其排放污染物多加管制。環保局除了不定期安排稽查人員執行路邊攔檢，經檢測不合格即依空污法逕行告發處分外，更推動「柴油車自主管理」，鼓勵車主申請自主管理標章，以養成定期回檢的習慣，獲核發標章的柴油車，遇環保局路邊排煙攔檢時享有優先放行等優惠措施。

隨著社會環保意識提升，以及環保局積極輔導與推動，申請柴油車自主管理並取得標章的車輛明顯提升，3年前平均每年核發2、3千輛自主管理標準，2020年已提高到6千多輛。環保局人員表示，近來在執行柴油車路邊攔檢時，排煙不合格的比例大幅下降，3、4年前不合格率約10分之1，現在降為20分之1。

環保局表示，「柴油車自主管理標章」不論新、舊車都由是由車主提申請。標章有效期限依車齡、車期而有所不同。由於柴油車的磨耗較大，較高齡的車要取得標章，必須定檢時排煙的不透光率在1.0 m¯1以下，馬力比達50％以上，標章的效期為1年，若僅符合車輛原出廠之排放標準，有效期只有半年。

柴油車主藉由定期回檢取得標章，享有優先放行優惠外，回檢時也無需付費。若車輛狀況不佳需汰換或需污染改善，環保署提供有柴油車汰舊換新（最高65萬元）、調修（最高10萬元）或加裝空氣污染防制設備補助方案（最高15萬元），相關補助問題可洽環保署專線02-85124402。

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