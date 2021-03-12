南警掃蕩3黑幫逮22人　扣10長短槍子彈95顆

▲台南市警局全力動員精銳警力，報請台南地檢署指揮，傾全力除暴肅槍匡靖台南治安，破獲多起重大刑案，成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市接連發生多起社會矚目案件，造成社會大眾對台南治安不佳觀感，台南市警局全力動員精銳警力，報請台南地檢署指揮，傾全力除暴肅槍匡靖台南治安以慰被害人家屬及安定民心。

為貫徹市長黃偉哲宣示整頓治安決心，市警局自2月22日強力執行局辦「除暴、肅槍、查緝重利、打詐專案行動」外，並接續同步執行「全國掃黑行動專案」至3月10日止連續17日，實施高強度威力掃蕩，以淨化台南市治安。

專案期間成果總計掃蕩黑幫3件22人、查獲非制式槍枝10枝、各式子彈95顆；查緝重利6件16人（貸放金額計44萬5000元）；查緝詐欺集團案3件22人，其中重大績效社會矚目性案件有第三分局偵破高姓犯嫌率8名成員撒冥紙、毀損及妨害秩序案並起獲鐵棍、球棒等物，以及刑事警察大隊偵四隊與第四分局共同查獲以蔡姓主嫌為首之暴力犯罪集團率10餘名成員涉及王姓男子及陳姓男子命案，並起獲衝鋒長槍1枝、非制式短槍5枝、各式子彈40顆。

此外，刑事警察大隊偵五隊執行檢肅李姓主嫌為首之暴力討債集團率9名手下成員涉及本轄多起暴力討債案件；除此，刑事警察大隊毒品查緝中心查獲吳姓藥頭及藥腳11人到案，查扣非制式槍枝1枝、子彈16顆、槍枝零件1包、第二級毒品安非他命總重201公克等違禁物，成果豐碩。

市長黃偉哲特別指示台南市警察局要有整頓治安決心及作為，市警局長方仰寧並公開宣示決心，對於在台南從事犯罪的不法組織，將動員所有警力緝捕到案。此外，亦特別呼籲市民朋友如有發現任何可疑或違法情事，一定要勇於出面向警方檢舉，勿讓不法分子存有任何僥倖心態，警察局必定有絕對的信心、決心及能力檢肅瓦解暴力犯罪組織，警民聯手共同守護臺南宜居環境。

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