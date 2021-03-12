台南住宅惡火奪2命！屋主夫妻燒成焦屍　1消防分隊長遭倒塌牆壁壓傷

記者林悅／台南報導

台南市佳里區塭內里1處民宅12日凌晨2時多發生火警，台南市消防局據報出動大批消防人員前往搶救，火勢歷時約1小時撲滅，並進行殘火處理及火場勘查搜救時，火場圍牆突倒塌壓傷1名消防分隊長送醫，另在火場發現疑為楊姓屋主夫妻2人成焦屍，全案由消防局調查處理中。

▲台南市佳里區１處民宅12日凌晨發生火警，台南市消防局據報出動大批消防人員前往搶救，火警造成2人死亡，1名警消火場勘查搜救時被倒塌圍牆壓傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119務中心於12日晨2時7分許據報，位於佳里區塭內里1處民宅發生火警，消防局出動七股、佳里、學甲、安定、將軍分隊、第三大隊、西港、麻豆分隊等消防分隊、中隊各式消防車20多部及數十名消防人員前往搶救，報案人表示椰子林內有搭建的建築物，應該有人居住，目前已全面燃燒，無人出來，無法確認有幾人受傷受困。

佳里消防分隊車組到達，現場農田裡的車輛燃燒，濃煙很大，不知有無人員受傷受困，消防人員馬上布水線射水搶救，消防人員發現該民宅之一樓木頭建物，已全面燃燒，屋頂已燒空，火勢於凌晨2時46分許撲滅，馬上進行殘火處理及進火場搜救，現場燃燒面積25平方公尺，初歩搜索屋內未發現有人員。

消防人員查訪附近民眾表示，該民宅平時有2人居住，消防人員馬上進行搜索確認，結果在凌晨3時5分許先發現一具焦屍；3時17分許，消防人員在搜索時，第2面牆壁突倒塌時，將軍消防分隊長被壓到受困，消防人員馬上進行搶救程序，經初步觀察該名警消意識清醒，左腳疑似有骨折現象，經救出脫困以安定消防分隊救護車送成大醫院急救，台南市消防局長李明峯在第一時間，奉台南市長黃偉哲指示，趕到成大醫院探視受傷同仁。

消防人員繼續在火場搜索，於凌晨4時56分許，在廚房找到第2具屍，未再有發現其他罹難者。台南市警佳里分局案發時派員到場戒護，初步調查該處為鐵皮農舍平房，木造隔間，2具焦屍疑為楊姓屋主夫妻，第1具疑似51歲李姓妻子，第2具疑似54歲楊姓丈夫，目前已報請檢察官相驗，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

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