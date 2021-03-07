罷免通過門檻恐現「少數否決多數」　立法院法制局提出建議

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

「刪Q總部」發起罷免台灣基進立委陳柏惟，中選會5日表示第一階段連署達法定人數，接下來第二階段需在60天內收集2萬9113人連署。立法院法制局日前針對「罷免投票通過門檻」提出報告，對於採單一選區制的縣市長、區域立委，可能發生「少數否決多數」情形，認為門檻應依職務性質、選舉方式不同而作規劃。

依《選罷法》規定，罷免通過需有效同意票數大於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上。

根據法制局的整理，現行針對罷免門檻的意見幾乎集中在投票通過門檻，包括：採單一選區制的縣市長、區域立委，大多人的罷免門檻低於當選票數，造成「少數可以否決多數」情形；但在採取複數選區的區域議員，絕大多數是罷免門檻高於當選票數。

因此有建議指出，單一選區罷免門檻太低，複數選區罷免門檻太高，認為罷免制度應將單一選區與複數選區分開考慮；也有建議將現行選舉人總數4分之1同意通過門檻，提高為3分之1。

此外，也有意見認為，罷免門檻應該不要以選舉人總數的投票率比例做設定，應該是以同意罷免票超越當選者原得票數做為門檻；而區域議員採複數選區，其設計本是要讓一定比例少數人可有其代表，因此不應由整個選區的人來決定議員去留，「議員不應有罷免制度」。

法制局最後提出兩項建議，第一，罷免投票通過門檻宜依職務性質不同而作設計。第二，罷免投票通過門檻宜依選舉方式不同而作規劃。採單一選區制的縣市長、區域立委，可能發生「少數罷免多數」的情形，而採複數選區之地方議員，有其保障少數代表之用意，依其性質究應如何設定門檻。

法制局表示，以今年直轄市議員罷免投票為例，罷免投票動員程度恐遠超過議員選舉規模，耗費社會成本甚鉅，因此罷免制度究竟應如何設計，始可達到一方面還權於民，另一方面避免受到濫用，宜審慎研酌。

其他人也看了這些...

►「狂吃18個月鳳梨才能消化中國封殺」 馬文君憂：熱情能持續多久

►蔡英文稱台灣鳳梨外銷澳洲 羅智強：只是果乾...

►民進黨社運部揪團買鳳梨 27家企業社團響應認購60公噸

更多熱門新聞...

►挺農民！「日吞18公斤鳳梨連2周」 黃創夏認失言：我錯了！

►李正皓神比喻：中國當北風「美國當太陽」 美日港澳全挺台灣鳳梨

►萊豬、鳳梨、藻礁... 黃子哲：「討厭民進黨」感覺回來了



►振興一下我們的美麗