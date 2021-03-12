　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹北豪宅區被消失！大新竹霧霾強襲　能見度500米「橘色空污」

▲竹北豪宅區被消失！大新竹霧霾罩頂　能見度僅約500公尺。（圖／記者陳凱力攝）

▲因霧霾嚴重，從頭前溪新竹市往竹北方向，能見度僅剩約500公尺，竹北高樓林立的景象幾乎不見。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

依據環保署空品監測網內容，12日因風場偏東風，臺灣西半部背風側風速弱，加上地表輻射冷卻導致垂直擴散條件不佳，造成臺灣西半部空品不良，新竹縣市更是灰濛濛一片，從新竹市的大樓高處俯瞰發現能見度約500公尺，整個大新竹幾乎完全籠罩黑霧底下，其中空氣品質監測站中的湖口測站及竹東測站皆達「橘色提醒」等級，新竹縣環保局也啟動應變措施，以降低空品不良衝擊。

▲竹北豪宅區被消失！大新竹霧霾罩頂　能見度僅約500公尺。（圖／記者陳凱力攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未發生霧霾時，同樣由新竹市越過頭前溪往竹北方向，可以看出遠方的高樓。

縣長楊文科表示，縣府環保局將持續監控空氣品質，採行相關空品不良應變作為，包括要求轄內大型固定污染源及堆置場進行防制設備措施自主巡檢及加強營建工地灑水，環保局並派員隨機查核，另外亦加強縣內道路洗掃、移動污染源路邊攔查及進行露天燃燒熱點巡查等作為，以減緩空品惡化。另為維護良好空品，請縣民配合採取紙錢集中燒或少金少香等環保祭祀方式，勿隨意露天燃燒。

▲竹北豪宅區被消失！大新竹霧霾罩頂　能見度僅約500公尺。（圖／翻攝空氣品質監測網）

▲據空氣品質監測網顯示，今日的空氣品質為「對所有族群不健康」。（圖／翻攝空氣品質監測網）

另外，根據環保署空氣品氣監測網，新竹市今早7時的監測數值，空氣品質指標細懸浮微粒數值達156屬超標，顯示是對所有人都是不健康的。新竹市環保局表示，行政院環保署統計指出，2019年度中，有其中200天都是空氣懸浮微粒超過標準值以上，恐增加呼吸道阻塞或炎症、心血管疾病的機會、或是誘發過敏反應，嚴重的還可能增加罹癌機會，也呼籲民眾，在霧霾期間盡量減少出門，若需出門也務必帶上口罩。

►不用再穿醜雨衣「Outperform奧德蒙雨衣外套」防風、防水超方便

►「蛙蛙文創」老闆猝逝！撈1.84億留史上最大口罩糾紛　新竹廠現況曝

►校園恐怖惡作劇！硼砂加水「1~3 克即中毒」　無解毒劑只能洗腎

►博美狗遭追咬…主人怒求償22萬　「沒繫牽繩是主因」法官判免賠

►探視癌夫恍神騎上國道遭撞死　留4女兒...老大讀高中最小幼兒園

ET快訊
超大咖女神現身汐止黃昏市場！網驚呼：想巧遇
手機有這10款App快刪　恐盜銀行帳戶
獨／17歲高中生在家自學投資　狂滾1500萬資產

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

法國男入境2個月才確診⋯「足跡仍在調查」！莊人祥：恐染疫7周↑

羅一鈞：AZ疫苗與血栓關聯性低　未來幾天是觀察期

台灣防疫登英國醫學期刊封面！「透明化、信任感」列成功關鍵

帛琉團傳最快4月初首發⋯還有出國3條件！指揮中心回應了

小兒散劑檢出重金屬！消基會抽驗204中藥　4件含西藥2件汞超標

丹麥緩打AZ疫苗！羅一鈞親回「血栓之亂」：西方人發生率本來就高

竹北豪宅區被消失！大新竹霧霾強襲　能見度500米「橘色空污」

快訊／新冠肺炎再增6境外移入　分別自美、英、法、菲4國入境

過去50年日抽4包菸　蔡啟芳「成功換肺」籲戒菸：吸菸比吸毒更毒

台鐵24處「邊坡不穩定」⋯全都在瑞芳、雙溪！擬建告警系統改善

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

羅漢魚一見把拔...衝刺討摸摸！互動超有愛！會玩球、默契靠下巴

不爽切車失敗！3壯漢衝上前攔車　下車飆髒話...挨告強制+公然侮辱

三寶騎士未戴安全帽+勇敢闖紅燈　無辜女遭撞飛...目擊者：北七喔？

機車狂鑽縫超車！結局追撞慘摔　騎士前撲倒地...網：本日最療癒

法國男入境2個月才確診⋯「足跡仍在調查」！莊人祥：恐染疫7周↑

羅一鈞：AZ疫苗與血栓關聯性低　未來幾天是觀察期

台灣防疫登英國醫學期刊封面！「透明化、信任感」列成功關鍵

帛琉團傳最快4月初首發⋯還有出國3條件！指揮中心回應了

小兒散劑檢出重金屬！消基會抽驗204中藥　4件含西藥2件汞超標

丹麥緩打AZ疫苗！羅一鈞親回「血栓之亂」：西方人發生率本來就高

竹北豪宅區被消失！大新竹霧霾強襲　能見度500米「橘色空污」

快訊／新冠肺炎再增6境外移入　分別自美、英、法、菲4國入境

過去50年日抽4包菸　蔡啟芳「成功換肺」籲戒菸：吸菸比吸毒更毒

台鐵24處「邊坡不穩定」⋯全都在瑞芳、雙溪！擬建告警系統改善

甩婚變陰霾　江宏傑錄《玩很大》崩潰「呆萌樣」曝光

邪惡肉燥＋爆漿半熟蛋！新竹深夜貨車魯肉飯　必搭無刺虱目魚肚湯

前世界武術冠軍鄺淯銘涉警民衝突　判6個月監禁選手生涯終結

再不起床老師要親親囉！5歲男童疑賴床　幼兒園女師挨告性騷擾

統一獅公布整體加薪12％　林安可加薪最多

風麒會強押弱女上山凌虐「剃頭」　只因她和黑幫小弟「切了」

接軌後疫情時代　時力籲鎖定企業數位轉型

法國男入境2個月才確診⋯「足跡仍在調查」！莊人祥：恐染疫7周↑

身分證優惠盤點！看電影只要19元　還能免費玩樂園、住最美渡假村

王仁甫被逼急「屎」絕招　許孟哲不敢靠近：真的好臭！

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

福原愛遭酸公主！住日6年網友：理解她想逃

下波八卦更驚人！12星座「1週運勢」曝

搜男友LINE都無出軌...正宮「一開蝦皮」綠炸

北市高職傳性霸凌！男學生當眾脫褲用下體頂人臉

高麗菜2顆5元　一輛貨車全血汗賣

別再買烤雞了！3樣好市多隱藏美食超推坑

最討厭台灣哪一點？網一面倒狂指「2問題」

幼教師月薪43K「明細超狂曝光」！網見地點驚呆

鳳梨鼠薯私下超ㄍ一ㄥ！薯弟再爆他破處內幕

士林夜市慘況　網：老闆比客人多

雙馬尾嬌小正妹開大卡車！網友神出她IG

更多熱門

相關新聞

十四五提改善空汙　專家曝關鍵

十四五提改善空汙　專家曝關鍵

今年適逢大陸「十四五」開局之年，政府工作報告提出，改善環境二大要點，包含徹底改善空污和黑臭水體（黑池塘、臭水溝）整治。專家直言，若要徹底改善空氣品質，就目前華北地區汙染物排放總量應「再減少70%至80%」。

藻礁、中火只能2選1？環團籲政府走第三條路

藻礁、中火只能2選1？環團籲政府走第三條路

防治空汙！港區擬設空品監測站

防治空汙！港區擬設空品監測站

倒垃圾重罰標語被塑膠　紐澤西護欄封路亂燒廢棄物

倒垃圾重罰標語被塑膠　紐澤西護欄封路亂燒廢棄物

灰濛濛！醫曝「空汙狂虐7器官」：台灣每年2萬人因它而死

灰濛濛！醫曝「空汙狂虐7器官」：台灣每年2萬人因它而死

關鍵字：

霧霾空氣汙染空汙

讀者迴響

熱門新聞

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

國二女遭硼砂毒害！母氣炸曝法官「叫我3萬元和解」

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

梁朝偉躺長凳「叫不醒還口吐白沫」

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

洋派女婚禮被「台灣1習俗」逼到崩潰

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

林俊傑4億豪宅內部首曝光　連王嘉爾都嚇到

郁方深夜震怒：某銀行爛透了！

身分證中2碼！花蓮飯店抽免費住宿

罔腰跨坐男友按摩　網狂盯腹部「凸肚大消風」

更多

最夯影音

更多
復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而
彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面