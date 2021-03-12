竹北豪宅區被消失！大新竹霧霾強襲　能見度500米「橘色空污」

▲因霧霾嚴重，從頭前溪新竹市往竹北方向，能見度僅剩約500公尺，竹北高樓林立的景象幾乎不見。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

依據環保署空品監測網內容，12日因風場偏東風，臺灣西半部背風側風速弱，加上地表輻射冷卻導致垂直擴散條件不佳，造成臺灣西半部空品不良，新竹縣市更是灰濛濛一片，從新竹市的大樓高處俯瞰發現能見度約500公尺，整個大新竹幾乎完全籠罩黑霧底下，其中空氣品質監測站中的湖口測站及竹東測站皆達「橘色提醒」等級，新竹縣環保局也啟動應變措施，以降低空品不良衝擊。

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▲未發生霧霾時，同樣由新竹市越過頭前溪往竹北方向，可以看出遠方的高樓。



縣長楊文科表示，縣府環保局將持續監控空氣品質，採行相關空品不良應變作為，包括要求轄內大型固定污染源及堆置場進行防制設備措施自主巡檢及加強營建工地灑水，環保局並派員隨機查核，另外亦加強縣內道路洗掃、移動污染源路邊攔查及進行露天燃燒熱點巡查等作為，以減緩空品惡化。另為維護良好空品，請縣民配合採取紙錢集中燒或少金少香等環保祭祀方式，勿隨意露天燃燒。

▲據空氣品質監測網顯示，今日的空氣品質為「對所有族群不健康」。（圖／翻攝空氣品質監測網）

另外，根據環保署空氣品氣監測網，新竹市今早7時的監測數值，空氣品質指標細懸浮微粒數值達156屬超標，顯示是對所有人都是不健康的。新竹市環保局表示，行政院環保署統計指出，2019年度中，有其中200天都是空氣懸浮微粒超過標準值以上，恐增加呼吸道阻塞或炎症、心血管疾病的機會、或是誘發過敏反應，嚴重的還可能增加罹癌機會，也呼籲民眾，在霧霾期間盡量減少出門，若需出門也務必帶上口罩。

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