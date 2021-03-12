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名嘴肇逃道歉了！唐湘龍開直球：給我一個數字　撞外送員結局曝

記者黃宥寧／台北報導

名嘴唐湘龍1月17日晚間8時許，駕車行經台北市天母西路62巷口，因迴轉與對向機車發生擦撞，郭姓學生人車倒地導致身體多處擦傷，豈料唐僅回「記下我的車號」便離開。郭男報警後，唐被依肇事逃逸等罪嫌函送，士林地檢署今(12日)傳喚他出庭，唐強調「當下真的不知道」。庭後唐湘龍與郭男達成和解，他更準備了5萬元紅包但對方未收下。

▲▼唐湘龍遭控肇事逃逸，12日開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

▲唐湘龍遭控肇事逃逸，士林地檢署12日傳喚唐湘龍到庭說明。（圖／記者黃宥寧攝）

唐湘龍12日剛好在10點45分壓線赴士林地檢署應訊，他與律師一同前往，他看到現場大批媒體等待，竟脫口而出開玩笑「幹嘛這麼多人？」並在步入偵查大樓時強調「當下真的不知道撞到他。」

事發於1月17日晚間8時許，唐湘龍駕車行經台北市天母西路62巷口，因迴轉與對向機車發生擦撞，郭姓學生人車倒地導致身體多處擦傷，但唐並無立即停車仍繼續行駛；郭扶起機車往前追趕數十公尺將唐的轎車攔下，豈料唐僅回「記下我的車號」便火速離開。

庭後唐湘龍與郭男家屬解釋，當下真的不知道發生車禍，他也在當下問騎士有受傷嗎？需要叫救護車嗎？但郭男因外送趕時間婉拒，所以才會請對方記下他的車號。對於發生車禍他感到真的相當抱歉，並向郭男家屬大方說「看是車體損傷或是精神賠償，給我一個數字吧。」

唐湘龍也表示，庭上檢察官有問郭姓騎士「為什麼你要提告」，郭男解釋這是公司標準程序，因為有車子有損傷；外送公司內部要求得報警，檢察官當庭也表示建議和解。

由於雙方都有和解意願，並一同到樓下服務中心坐下簽和解書；唐湘龍一度消失，原來是跑去跟法警要一個紅包袋。步出偵查大樓唐湘龍接受媒體訪問，表示，當天真的沒有肇逃，他在當下也有詢問對方狀況，對於被告他也感到驚訝，他也直呼這是「生平第一次被告」。唐湘龍說因為對方是外送員，需要向公司回報車禍，郭男才會跑去報警。

▼ 對於記者質疑他當下是否有喝酒，唐湘龍則拿出用餐發票證明。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 唐湘龍拿出用餐發票。（圖／記者黃宥寧攝）

記者詢問唐湘龍是否有要包紅包給郭姓騎士，他則說，檢察官有要我們私下和解，「紅包是我自己的意思，是我覺得應該要有精神撫慰，畢竟對方是年輕人，也是第一次遇到這種事」；他也強調對方並沒有收下5萬元紅包。記者追問他當天有喝酒嗎？他則從皮夾拿出當天到「五花馬」用餐的消費發票，證明自己真的沒有喝酒。

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