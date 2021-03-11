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北市高職傳性霸凌！男學生當眾脫褲用下體頂人臉　旁人低頭不救

▲▼ 北市明星高職傳性霸凌！男學生當眾脫褲用下體頂人臉 。（圖／翻攝Twitter）

▲北市明星高職傳性霸凌！男學生當眾脫褲用下體頂人臉。（圖／翻攝Twitter）

記者崔至雲／台北報導

台北市某明星高職疑似發生性霸凌案件！今（11日）稍早推特出現一支影片，畫面中一名男學生嘻笑脫下褲子、露出內褲，將下體湊到另一名男學生面前，除了比出不雅姿勢外，似乎還說著「快點啦！」強迫用性器官碰男學生臉。對此，北市教育局說明，今日已通知學校，明天將啟動調查。

推特今日上流傳一則影片，標題註明「ㄕㄨˋㄌㄢˇㄐㄧㄠˋ」。影片中兩名男性學生身穿北市知名高職外套，其中一名男生站在另一名同學面前，將褲子拉低露出一小截內褲，並將下半身向前挺進，疑似想要用性器官觸碰坐在位子上的男學生臉；坐在位子上的學生表情不悅，並將臉別過一旁。影片裡還可發現，該教室裡不只這兩名學生，但是其他學生不是低頭做自己的事情，就是離開案發現場，似乎沒有人願意伸出援手。

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對此，台北市教育局副局長陳素慧向《ETtoday新聞雲》記者表示，教育局收到這個影片時已通知學校，校方將啟動性平調查，並依法組成性平委員會先確認案情，同時也可考慮是否納入外部學者組成調查小組，調查小組也需逐一訪談2名當事人與目睹學生，還原事件經過。

陳素慧說明，調查後，將由調查小組判定是否構成性霸凌或性騷擾，若構成則會將行為人送至獎懲會，由調查委提供相關獎懲意見。此外，雙方都會送至輔導室，進行心理輔導，同時也會針對事件周邊學生進行相關輔導，維護學生認知。

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