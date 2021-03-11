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城市科大宿舍新規晚點名沒開門罰打掃　「住宿生怒」校方回應了

▲▼ 台北城市科技大學 。（圖／翻攝google map）

▲台北城市科技大學。（圖／翻攝google map）

記者崔至雲／台北報導

堪稱全台最嚴女宿！台北城市科大學有住宿生不滿學校女宿要求晚點名時需提前將門打開，若學生不開門將視同不在，罰清潔打掃，日前有學生因提早睡覺錯過點名，直喊超冤枉平白被懲罰。對此，校方表示，昨日晚間7點已和學生召開會議研商點名方式，但為維護校安，點名制度將不改變，方式將再研商。

台北城市科大近期學校改變的宿舍點名規定引發住宿生不滿，原本點名都會先敲門，住宿生再開門點名，但近期學校則強迫學生提前把門，若不打開則將視同不在，導致住宿生不滿。

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對此，城市科大主任秘書李尚懿說明，校園安全是學校最重視的，學生住在學校，校方也需要對家長負責，因此一直都有晚間11點的點名制度，以往是請自治幹部點名，但一間一間敲門，時間會拉很長，因此最近才改成住宿生自行將門打開，加快點名速度。

李尚懿表示，開門點名的新措施只實施三天而已，確實有聽到不少學生反映「沒隱私」等聲音，因此也馬上取消了該措施，在昨日晚間7點有開會討論，希望可以找出大家比較接受的方式。

但李尚懿強調，學校仍堅持要有點名機制，學校對學生負有一定責任，以免學生有沒有回宿都不知道，因此將保留點名機制，只是如何實施，可以與學生溝通。
 

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