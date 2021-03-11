開車用手機被抓包！JKF辣模無奈「不能做自己」　連發3限動網看傻

▲啾啾在小帳的限動引發網友不滿。（圖／翻攝自Dcard）

記者曾筠淇／綜合報導

「請問自首了嗎？」一名男網友發出JKF女郎啾啾的IG限時動態截圖，從畫面中可以見得，啾啾因被粉絲提醒「（駕駛）開車滑手機不好」，而抱怨開了小帳號還是無法開心做自己，接著更是說等等會帶駕駛去自首。不少網友看到後，都傻眼回應，「做自己跟沒家教是不一樣的東西」、「好危險，不能害到人吧」。

男網友在Dcard上，以「請問自首了嗎」為題發文，從他貼出的截圖畫面可見，啾啾在個人小帳PO出大塞車、「在高鐵站等半小時」的限動；只是該限動一出，就有粉絲好心提醒，「拍到他開車滑手機不好吧？很危險！」啾啾當時則是將對話截圖再PO限動，無奈表示「開了個小帳想能更開心的做自己一點，看來還是不行。他（駕駛）沒繫安全帶，還拿手機要導航，錯誤示範，請勿學習。」

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看似在認錯的這則限動，再度引發粉絲不滿，隨即又有人回應，「其實這不是能不能做自己的問題吧？違規就是違規吧，如果大家都這種做自己的方式，那就不需要法規來約束，甚至會有更多車禍發生。」而啾啾同樣將對話截圖PO限動，公開回應「我等等請他去警局自首哦。」

▲啾啾表示發限動要三思。（圖／翻攝自Dcard）

有些網友就認為，粉絲只是好心提醒，但啾啾身為半公眾人物居然還說這種話，實在不太妥當，「看回覆限時的人語氣也沒有不好，她是吃到檸檬嗎」、「做自己是建立在不影響他人的情況下，怎麼那麼多人愛拿做自己來當理由」、「她在他旁邊難道不能幫他導航嗎」、「自己不想活的話別人還想」、「犯法說是做自己，我也是笑笑」。

根據道路交通管理處罰條例第31條指出，汽車行駛於道路上，駕駛、乘客若未依規定繫安全帶，可處「駕駛人新台幣1500元罰鍰」；汽車行駛於高速公路或快速公路上，則處「新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰」。另，第31-1條也指出，汽車駕駛人若以「手持方式使用行動電話」，可處新台幣3000元罰鍰。