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把屍體「戴墨鏡」撐在沙發上　家暴男聖誕節騙小孩：媽媽喝醉了

記者李振慧／綜合報導

美國加州橘郡39歲男子華勒斯(William Wallace)家暴打死26歲妻子普雷斯頓(Za'Zell Preston)，為了隱瞞罪行竟然把屍體放在沙發上，還給對方戴上墨鏡，謊騙小孩媽媽只是喝多了，讓孩子們在屍體面前拆聖誕禮物。

這起駭人命案發生在2011年12月，本案8日在橘郡法院開庭審理，檢察官表示，華勒斯與當時懷孕的普雷斯頓，平安夜參加完派對活動後，鄰居聽到他們家中傳出爭吵聲，另一名鄰居則表示，疑似看到華勒斯在門口帶著一具屍體的樣子。

華勒斯坦承，他喝了酒後和妻子起衝突，不小心失手把人打死，由於隔天就是聖誕節，便把屍體戴上墨鏡並哄騙8歲與3歲小孩，「媽媽昨天喝太醉了，把聖誕節毀了」，但仍讓孩子們在屍體前拆開禮物。

檢察官表示，目前仍不清楚是誰打電話報警，警方前往現場發現血跡，牆壁上還被敲出一個大洞，而醫護人員發現死者的遺體被固定在沙發上。委任律師辯護，事發時是死者先發動攻擊，被告為了保護自己失手把人推倒，導致對方頭撞到桌子身亡。

華勒斯自案發以來一直被關押在監獄中，已經長達9年，本案目前仍在審理，如果一級謀殺罪成，將有可能面臨長達25年刑期。

▼男殺害妻子，卻把屍體假扮成喝醉的樣子。（圖／示意圖／CPF）

▲▼喝酒,喝醉,酒醉,撿屍,示意圖。（圖／視覺公國）

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