19億買一張圖檔！　「全球首例」佳士得天價賣出NFT數位藝術品

▲ Beeple的數位藝術作品以高價賣出。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加密藝術（CryptoArt）掀起一股投資新風潮，一件數位藝術品日前在全球藝術品拍賣龍頭佳士得公司（Christie 's）的拍賣會上，以將近7000萬美元的價格賣出，不僅成交價驚人，也是大型拍賣行史上首度出售「沒有實體」的藝術品。

這件作品名為《每天——第一個5000日》（Everydays - The First 5000 Days），出自39歲美國藝術家溫克曼（Mike Winkelmann）之手，由5000幅獨立影像拼貼而成。溫克曼更廣為人知的暱稱是Beeple，每天創作一幅圖像，耗時13年才完成這幅作品。

該作品為新型態數位資產NFT（非同質化代幣），已通過區塊鏈驗證，證明其原創性及所有權。佳士得公司在推特上說明，這件作品以69,346,250美元（約新台幣19.5億）賣出，使Beeple躋身最有價值的在世藝術家前三名。

Beeple曾為知名歌手小賈斯汀（Justin Bieber）、凱蒂．佩芮（Katy Perry）及團體1世代（One Direction）操刀演唱會視覺效果，對於自己的作品被以高價賣出也感到相當驚喜，「這太瘋狂了。」

NFT市場近來大幅飆升，Beeple先前製作一段美國前總統川普（Donald Trump）跌倒的10秒影片，上月就在NFT交易平台Nifty Gateway上以660萬美元（約新台幣1.9億元）的價格賣出。首次出售後，NFT每次轉手，Beeple都會獲得10%的版稅。

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