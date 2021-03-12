首輛移動疫苗接種車亮相　全車負壓加配女性專屬空間

▲首輛移動疫苗接種車亮相北京。（圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸首款移動疫苗接種車昨（11）日在北京亮相，首輛車預計4月在北京、河北等地投入使用。據了解，這款移動疫苗接種車外型與公車無異，內部卻別有洞天，以後門為界分為兩個區域，當門簾拉上時，後方區域便可提供女性施打疫苗者，在接種過程中保有隱私。疫情尚未解除前，透過車內系統也可形成負壓環境，確保防疫無虞。

▲移動疫苗接種車由後門區隔為前後兩塊區域，後方區域可供女性施打疫苗。（圖／翻攝北京日報）

《北京日報》報導，為滿足接種工作需要，車輛除配置2個具備雲端數據傳輸功能的疫苗存儲箱位置外，還採用外接220V市電設計，在車內空調工作時間高達12小時的基礎上，100%保證疫苗的恆溫存放。

▲接種車內配置2個具備雲端數據傳輸功能的疫苗存儲箱。（圖／翻攝北京日報）

北汽福田歐輝客車事業部產品總監程華表示，新冠疫苗接種時，需要傳送實時數據，所以車輛專門設置可接入5G網路的車載WIFI，將加快訊息傳輸過程，「車廂也以後門為界限，在前面的接種區域，先是在座椅上等待，登記完就可以進行接種，完成後可在車外留觀；後方區域的設置與前方相同，但是二者之間專門有一道門簾，門簾隔開後，後方區域就可以專門為女性接種，可以在接種過程中保護隱私。」

疫情防控下，疫苗接種車的前後天窗設計為負壓設備，可將車外的新鮮空氣「抽」到車內，但車內的空氣不會隨意排到車外，而是通過空調裡的的靜電吸附和紫外線設備進行消殺，可以保證車內空氣新鮮、乾淨，達到負壓隔離效果。

