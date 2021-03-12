泰國跟進暫停施打AZ疫苗！　總理原定今接種「急喊停」

▲ AZ疫苗接連出現異常反應。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）生產的新冠疫苗爭議不斷，歐洲已至少10國暫停使用。泰國衛生官員12日在記者會上證實，由於部分歐洲國家有民眾接種AZ疫苗後出現血栓症狀，北歐3國宣布暫停接種後，泰國也將跟進，暫緩施打AZ疫苗的計畫。該國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）及部分內閣成員原定今日接種，現已取消。

泰國此前向中國科興生物（Sinovac Biotech）購買20萬劑新冠疫苗，並進口11.7萬劑AZ疫苗，自2月28日啟動接種計畫，原定6月開始大規模接種，每月施打1000萬劑。

丹麥、挪威及冰島11日接連宣布，暫停使用阿斯特捷利康公司與英國牛津大學共同研發的新冠病毒。另據《路透社》11日報導，義大利西西里2名男子在接種AZ疫苗後身亡，衛生當局下令撤回一批疫苗。羅馬尼亞為謹慎起見，決定停用同一批疫苗，但會繼續使用其他批次的AZ疫苗。

奧地利8日則說明，一名護理師接種AZ疫苗數日後死於「嚴重凝血問題」，因此暫停使用一批疫苗；愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和盧森堡也暫停施打相同批次的疫苗。

根據歐盟藥品管理局（EMA）說法，全歐洲已接種AZ疫苗的500萬人中，出現30起血栓案例，但目前沒有證據顯示，是疫苗引發這種症狀，因此呼籲繼續施打。

快訊／北歐三國停打AZ疫苗 陳時中：持續施打！

患者接種AZ疫苗「出現血栓」 丹麥、挪威、冰島暫時停用！

接種AZ新冠疫苗出現「嚴重血栓」！ 丹麥宣布暫停施打