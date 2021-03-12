美軍海狼級核潛艦爆「喪蝨大戰」　噁蟲照曝光！士兵慘遭啃肉蹂躪

▲美國海軍最先進核潛鑑之一的「康乃狄克號」。（圖／取自美國海軍官網US Navy）

記者張寧倢／編譯

號稱是美國海軍中最先進的海狼級核動力快速攻擊潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）最近有士官出面爆料，整艘潛鑑已經被床蝨（bedbugs，又稱臭蟲）入侵，水兵們每日遭受蟲咬，不敢躺床只好睡在椅子上，但問題爆發1年以來，指揮部卻從未妥善處理，放任水兵們遭床蝨啃咬蹂躪。

▲康乃狄克號曾在北極海參加冰洋演習，據稱，此後船艦便出現床蝨。（圖／取自美國海軍官網US Navy）

綜合CNN、《紐約郵報》報導，康乃狄克號一名海軍士官向《海軍時報》匿名爆料，自從2020年3月參加ICEX 2020演習後船上就開始出現蟲害，導致水兵們去年大部分時間都活在床蝨的痛苦折磨之中，情況嚴重到部分水兵必須睡在椅子上或乾脆打地鋪，「這些床蝨已經存在一年，大家都被咬到怕了。」

據報導，床蝨是一種微小又頑強的吸血生物，牠們會啃咬睡眠中的人類，以吸取血液，過程大約3到10分鐘，但因為咬一口不會痛，因此很少人會意識到自己已經被咬了，然而身體卻會留下搔癢的傷痕。多名士官指出，床蝨已擴散到數個床位與至少一間軍官住艙，水兵在鋪位上被蟲子「生吞活剝」（eaten alive），「我想最好的解釋可能是虐待雇員吧？」

報導稱，床蝨能通過牙籤大小的細縫，並藏在上下艙之間的穿孔隔板、床墊縫、彈簧、床架與床頭板，雖然被咬一口並不危險，但卻可能導致過敏反應。一名上士質疑，如果有人因為被蟲咬而睡眠不足，並在工作中不小心睡著，很可能會導致潛鑑撞上海底山脈。水兵們說，他們曾停工一個月，透過蒸餾法、用膠帶封住牆壁與裂縫、床墊消毒等方法驅蟲，「但沒多久臭蟲又回來了。」

▲▼康乃狄克號上的海軍士官匿名爆料，被當作實驗品，躺在指定床位等蟲來咬。（圖／取自美國海軍官網US Navy）

士官抱怨，指揮部上級將基層軍人們當作「活生生的誘餌」，強迫水兵在清潔過後睡回原本床鋪，「看看床蝨是否還存在，但上級是不會睡在這些床位的，他們要讓底層士兵去做，為了記錄數據，我們被要求睡在已知受感染的區域。」另一名士官說，潛鑑生活與任務行動的壓力本來就夠大了，每天還得被床蝨「啃食凌虐」，導致大家的士氣異常低落。

太平洋艦隊潛艦部隊發言人費爾茲中校（Cmdr. Cynthia Fields）表示，負責潛鑑的指揮部去年12月才首次投訴蟲害問題，但直到2月19日才發現床蝨的「實際存在」，目前已更換了床墊、地板、進行化學消毒。有水兵指出，當抓蟲行動開始後，水兵們一度只能睡在車裡、吊床上，直到後來停泊區附近的臨時住處啟用，同時也相當擔憂自己會將床蝨帶回家中，讓一家老小受害。

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