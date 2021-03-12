　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

爸媽想帶孩子一起走！　12歲小女兒被打傷中槍...逃到鄰居家求救

爸媽想帶孩子一起走！　12歲小女兒被打傷中槍...逃到鄰居家求救。（圖／翻攝自Twitter）

▲離婚夫妻與大女兒被發現死於槍傷。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州一對離婚夫妻竟然想帶著2名女兒一起離開人世，18歲大女兒身亡後，12歲小女兒不願意就這樣跟著死去，帶傷逃到鄰居家報案，最後順利救了自己性命，送醫發現她手臂有槍傷、頭部則有腦震盪現象，目前已在醫院接受手術。

事件8日晚間8時發生在梅薩市(Mesa)，12歲女童安德莉亞(Andrea Sanchez)帶著槍傷逃到鄰居家求救，警方前往現場發現，51歲男子桑切斯(Ruben Sanchez)與49歲前妻圭拉(Ana Guerra)陳屍在1樓，18歲女兒艾美(Amy Sanchez)的遺體則在2樓被發現，3人身上都有槍傷。

鄰居表示，他們當時看到安德莉亞身上流血嚇了一跳，「我們趕緊讓她坐下來，因為她流了很多血，然後我們就聽到槍聲，便把她帶到屋內，立刻打電話報警」。

警官喬治(Brandi George)表示，事件似乎是一起不幸的謀殺自殺案，唯一的倖存者安德莉亞手腕上有槍傷，頭部有腦震盪現象，目前已經動完手術，但她完全不記得發生了什麼事，警方無法確定案發時到底是誰開槍，案件仍在調查中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995、張老師專線：1980。

►聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
影片曝光！她遭賓士撞噴1樓高命危　男友跪地救：雙手沾滿血
硼砂毒害國二女恐怖手法曝光　兇手嗆：我未滿18不會有罪
決定嫁老實男！她狂搜LINE、FB無出軌紀錄　一開蝦皮綠炸
快訊／蔡依林回來了！4月再唱小巨蛋「只有3場」時間曝光
爸媽逛完好市多她崩潰：別再買烤雞　曝3隱藏美食超推坑
國二女遭硼砂毒害！母氣炸曝法官「叫我3萬元和解」法院回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

把屍體「戴墨鏡」撐在沙發上　家暴男聖誕節騙小孩：媽媽喝醉了

婚禮婆婆穿性感鏤空白紗　合照比新娘還辣...網傻眼：誰才是新娘

小海豹無助被沖上岸　長相太萌人類包圍狂摸...嚇暈被「摸到死」

鯊魚突然出現腳邊！瘋狂攻擊釣魚男　「一根釣竿」當武器對戰

菜刀砍死好友！貓奴男拿「血肉塊」餵貓　鄰居嚇壞：吃的是碎屍

瑞典王室又染疫！王儲維多利亞公主夫婦確診新冠肺炎

打莫德納疫苗…開刀房辣媽4天後喪命！　肝腎心臟功能接連停止

為丈夫生完2胎「身材走樣」被嫌棄！　28歲人妻傷心離家陳屍湖中

兒遭笑「有多黑」...梅根心碎！英女王表態支持威廉：會私下處理

19億買一張圖檔！　「全球首例」佳士得天價賣出NFT數位藝術品

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

羅漢魚一見把拔...衝刺討摸摸！互動超有愛！會玩球、默契靠下巴

不爽切車失敗！3壯漢衝上前攔車　下車飆髒話...挨告強制+公然侮辱

三寶騎士未戴安全帽+勇敢闖紅燈　無辜女遭撞飛...目擊者：北七喔？

機車狂鑽縫超車！結局追撞慘摔　騎士前撲倒地...網：本日最療癒

瑞典王室又染疫！王儲維多利亞公主夫婦確診新冠肺炎

打莫德納疫苗…開刀房辣媽4天後喪命！　肝腎心臟功能接連停止

為丈夫生完2胎「身材走樣」被嫌棄！　28歲人妻傷心離家陳屍湖中

兒遭笑「有多黑」...梅根心碎！英女王表態支持威廉：會私下處理

19億買一張圖檔！　「全球首例」佳士得天價賣出NFT數位藝術品

爸媽想帶孩子一起走！　12歲小女兒被打傷中槍...逃到鄰居家求救

不斷更新／AZ疫苗驚爆血栓疑慮　歐10國暫緩接種…泰國也喊停

美軍海狼級核潛艦爆「喪蝨大戰」　噁蟲照曝光！士兵慘遭啃肉蹂躪

把屍體「戴墨鏡」撐在沙發上　家暴男聖誕節騙小孩：媽媽喝醉了

奧地利護士「接種AZ疫苗」後血栓亡　歐10國暫緩施打…歐盟急澄清

台鐵24處「邊坡不穩定」⋯全都在瑞芳、雙溪！擬建告警系統改善

侯佩岑媽媽喊話：愛要說出來！律師狠酸「專業小三教戰守則」

LIVE／打AZ疫苗出現血栓！歐洲、泰國喊停　指揮中心最新說明

開太慢罰6千！雪隧「慢速車示警」試辦成果曝　這2處龜速車最多

鵝超兇「5招對付」換來400種死法　本尊跩樣...網笑暈：等著受死吧

《中國新說唱：Z世代》吳亦凡不繼續出演？6位神秘嘉賓名單曝光

法拉利F1新車被酸「像嘔吐物」　網友狠毒留言海灌官方推特

外野新秀李聖裕首度開季一軍　張志豪提醒不要留遺憾

清明節「前2周末」國道單一費率再7折！圓山－高雄通行費省130元

20K軟飯男「一個月狂花10萬」　主動翻女友錢包：我是不用努力的命

國際熱門新聞

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

媳婦的誘惑！　辣妻換性感戰袍被公公目睹

超市汽水墜落竟飛回原位！5秒神奇畫面曝光

快訊／拜登就任後首次黃金時段演說　將宣布7/4全面解封

福原愛家鄉老爺爺說話了！

美股道瓊漲188點創新高　台積電ADR漲逾6％

花豹攻擊女童　綠帽男被咬肩拖走

軍政府：翁山蘇姬收賄1692萬加黃金

拜登即將簽署1.9兆美元紓困法案

拜登簽署「1.9兆美國救援紓困案」　3.9萬新台幣週末入帳

緬甸修女跪求放過　警下秒射殺示威者

中國式醃泡菜法讓南韓網友嚇瘋

看完哈利專訪…父親查爾斯王儲「陷入絕望」

白宮：台灣議題絕不退讓

更多熱門

相關新聞

美核潛艦爆「喪蝨大戰」噁照曝光！士兵遭啃食

美核潛艦爆「喪蝨大戰」噁照曝光！士兵遭啃食

號稱是美國海軍中最先進的海狼級核動力快速攻擊潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）最近有士官出面爆料，整艘潛鑑已經被床蝨（bedbugs，又稱臭蟲）入侵，水兵們每日遭受蟲咬，不敢躺床只好睡在椅子上，但問題爆發1年以來，指揮部卻從未妥善處理，放任水兵們遭床蝨啃咬蹂躪。

家暴男殺妻　屍體戴墨鏡撐在沙發上

家暴男殺妻　屍體戴墨鏡撐在沙發上

菅義偉4月訪美　拜登首位會晤外國領袖

菅義偉4月訪美　拜登首位會晤外國領袖

美驚爆施打空氣疫苗　多人受害

美驚爆施打空氣疫苗　多人受害

美國務卿、防長3月中首站出訪日韓

美國務卿、防長3月中首站出訪日韓

關鍵字：

命案Ruben SanchezAna GuerraAndrea Sanchez亞利桑那州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

梁朝偉躺長凳「叫不醒還口吐白沫」

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

林俊傑4億豪宅內部首曝光　連王嘉爾都嚇到

郁方深夜震怒：某銀行爛透了！

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

洋派女婚禮被「台灣1習俗」逼到崩潰

身分證中2碼！花蓮飯店抽免費住宿

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

福原愛遭酸公主！住日6年網友：理解她想逃

更多

最夯影音

更多
復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而
彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面