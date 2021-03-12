　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國務卿、防長月中啟程！首站出訪日韓「2+2會談」　青瓦台召NSC

▲▼美國務卿布林肯(左)、國防長奧斯丁(右)將於3月中旬出訪日韓。（圖／路透社）

▲美國務卿布林肯(左)、國防長奧斯丁(右)將於3月中旬出訪日韓。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）將於本月17、18日結束日本訪問行程後，緊接著進行2天1夜的訪韓行程，強調修復與同盟之間的關係，為總統拜登就任後首站海外出訪行程。對此，南韓青瓦台昨（11）日召開國家安全保障會議（NSC），討論韓美之間在韓半導（朝鮮半島）政策上的合作方案。

根據《韓聯社》報導，青瓦台國家安保室長徐薰（서훈）於11日召開常任委員會會議，其中18日將迎來5年首度的美國與南韓「外交、國防」雙長會談（2+2），兩國計畫就此會議深化雙方之間的溝通，並且讓拜登政府儘早確立對北韓（朝鮮）戰略與政策。

青瓦台與會官員表示，隨著近日南韓與美國雙方談妥軍費分攤方案，確定南韓所負擔軍費將調漲13.9%，此次兩國間的協定，可望成為拜登上任後再次鞏固美韓同盟的契機。

▲▼南韓青瓦台（圖／CFP）

▲南韓青瓦台國家安保室長徐薰11日召開NSC會議。（圖／CFP）

報導指出，美國國務卿、國防部長計畫將於17日起結束日本行程後，在南韓進行3天2夜、或是2天1夜的行程，除與南韓外交、國防部長進行「2+2會談」，不排除還將拜謁南韓蓊統文在寅，針對北韓核武問題進行情報與意見交換。

據悉，美國國務院當地時間10日發佈新聞稿表示，國務卿布林肯將於15日起先後出訪日本東京、南韓首爾，其中16至17日與日本外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫進行美日安保協議會（2+2），17至18日出席南韓外交部長鄭義溶、國防部長徐旭主持的2+2會談，18日回到美阿拉斯加州安克雷奇，與中國外交部長王毅進行會談。

►美韓展開聯合軍演！縮減規模超低調...僅採電腦兵推 取消FOC評估

聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
台中女墜樓亡內幕曝！小王與綠帽夫互告　她只救新歡
幼教師月薪43K「明細超狂曝光」！網見地點驚：比20年資歷還
下硼砂毒害同學動機曝！國二女怒「搶我朋友」　她被退群吐真相
當2次小三！林月雲再曝真心話：愛要讓全世界知道　網傻眼酸爆
快訊／東港高中食物中毒132人就醫　校方急消毒
奈良美智特展急宣告「暫緩前來」！800人排隊爆滿

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／血栓問題延燒…歐10國暫緩接種AZ疫苗　泰國也喊停！

把屍體「戴墨鏡」撐在沙發上　家暴男聖誕節騙小孩：媽媽喝醉了

奧地利護士「接種AZ疫苗」後血栓亡　歐10國暫緩施打…歐盟急澄清

泰國跟進暫停施打AZ疫苗！　總理原定今接種「急喊停」

日相菅義偉4月訪美　拜登上任後首位會晤外國領袖

美驚爆施打「空氣疫苗」！多人捲袖接種　竟是空針戳手臂

美國務卿、防長月中啟程！首站出訪日韓「2+2會談」　青瓦台召NSC

31歲宅男搭上NFT熱潮！投資NBA虛擬球員卡　半年爽賺5.7億變巨富

中國式醃泡菜法！「裸男泡黃水撈菜」太衝擊　韓網哭喊：不敢吃了

拜登正式宣布　全美成年人5／1前接種疫苗！拚7月開放聚會賀國慶

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

不爽切車失敗！3壯漢衝上前攔車　下車飆髒話...挨告強制+公然侮辱

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

羅漢魚一見把拔...衝刺討摸摸！互動超有愛！會玩球、默契靠下巴

三寶騎士未戴安全帽+勇敢闖紅燈　無辜女遭撞飛...目擊者：北七喔？

機車狂鑽縫超車！結局追撞慘摔　騎士前撲倒地...網：本日最療癒

不斷更新／血栓問題延燒…歐10國暫緩接種AZ疫苗　泰國也喊停！

把屍體「戴墨鏡」撐在沙發上　家暴男聖誕節騙小孩：媽媽喝醉了

奧地利護士「接種AZ疫苗」後血栓亡　歐10國暫緩施打…歐盟急澄清

泰國跟進暫停施打AZ疫苗！　總理原定今接種「急喊停」

日相菅義偉4月訪美　拜登上任後首位會晤外國領袖

美驚爆施打「空氣疫苗」！多人捲袖接種　竟是空針戳手臂

美國務卿、防長月中啟程！首站出訪日韓「2+2會談」　青瓦台召NSC

31歲宅男搭上NFT熱潮！投資NBA虛擬球員卡　半年爽賺5.7億變巨富

中國式醃泡菜法！「裸男泡黃水撈菜」太衝擊　韓網哭喊：不敢吃了

拜登正式宣布　全美成年人5／1前接種疫苗！拚7月開放聚會賀國慶

硼砂毒害國二女！她驗血驗到貧血　兇手竟嗆「我未滿18」：不會有罪

南韓電商龍頭「Coupang」掛牌首日股價大漲逾40%！　市值逾2.4兆

變裝也沒用！　新營警90分鐘逮竊嫌尋回2台失竊機車

林月雲瞞侯佩岑偷約女婿！靠肩牽手「說我愛你」　6親密互動照被挖

港府官員表態支持選舉改制！　保安局與六紀律部隊稱會全面配合

台中女墜樓亡內幕曝！小王開打綠帽尪互告　她只救新歡求夫撤告

不斷更新／血栓問題延燒…歐10國暫緩接種AZ疫苗　泰國也喊停！

孫中山逝世紀念日　吳敦義嘆反攻大陸已成歷史　兩岸「和平最好」

羅傑斯即將歸隊！正在等簽證　最快下周抵達台灣

首輛移動疫苗接種車亮相　全車負壓加配女性專屬空間

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

國際熱門新聞

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

媳婦的誘惑！　辣妻換性感戰袍被公公目睹

超市汽水墜落竟飛回原位！5秒神奇畫面曝光

快訊／拜登就任後首次黃金時段演說　將宣布7/4全面解封

美股道瓊漲188點創新高　台積電ADR漲逾6％

福原愛家鄉老爺爺說話了！

軍政府：翁山蘇姬收賄1692萬加黃金

拜登簽署「1.9兆美國救援紓困案」　3.9萬新台幣週末入帳

拜登即將簽署1.9兆美元紓困法案

緬甸修女跪求放過　警下秒射殺示威者

花豹攻擊女童　綠帽男被咬肩拖走

白宮：台灣議題絕不退讓

看完哈利專訪…父親查爾斯王儲「陷入絕望」

美譴責中國攻擊香港民主　預期下週會談很艱難

更多熱門

相關新聞

美國1.9兆紓困　我不領補助金！

美國1.9兆紓困　我不領補助金！

美國聯邦參眾兩院通過疫情紓困法案，總金額一兆九千億美金，包括每人1400美金的刺激景氣補助，約有九成的家庭會受益。以一家四口而言，補助金額為5600美金，算是一筆大錢。從新冠肺炎在美國蔓延開來至今，美國聯邦政府一共推出三波的個人紓困補助

美示警中國恐6年內攻打台灣　邱國正：不會未演先轟動

美示警中國恐6年內攻打台灣　邱國正：不會未演先轟動

中國式醃泡菜法讓南韓網友嚇瘋

中國式醃泡菜法讓南韓網友嚇瘋

中美高層對話選址阿拉斯加 陸專家：重設關係謹慎的第一步

中美高層對話選址阿拉斯加 陸專家：重設關係謹慎的第一步

拜登宣布　全美成年人5/1前接種疫苗

拜登宣布　全美成年人5/1前接種疫苗

關鍵字：

日韓要聞北美要聞南韓美國日本布林肯國務卿青瓦台NSC茂木敏充

讀者迴響

熱門新聞

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

郁方深夜震怒：某銀行爛透了！

林俊傑4億豪宅內部首曝光　連王嘉爾都嚇到

梁朝偉躺長凳「叫不醒還口吐白沫」

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

身分證中2碼！花蓮飯店抽免費住宿

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

下波八卦更驚人！12星座「1週運勢」曝

她轟小姑拿200萬遺產！呂秋遠5點打臉：好自私

前空姐瞞家暴令：靈魂伴侶可遇不可求

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

更多

最夯影音

更多
復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而
彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面