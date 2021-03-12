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中國式醃泡菜法！「裸男泡黃水撈菜」太衝擊　韓網哭喊：不敢吃了

▲▼ 網路論壇流傳中國式醃泡菜法，南韓網友全嚇瘋。（圖／翻攝自南韓網路論壇）

▲ 網路論壇流傳中國式醃泡菜法，南韓網友全嚇瘋。（圖／翻攝自南韓網路論壇）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓各大網路論壇近來流傳一段名為「中國大量醃製泡菜的方法」的影片，其中赫然是一名男子泡在大白菜池裡，以手醃製泡菜，一旁攪拌用的怪手已經嚴重生鏽，池水顏色也十分詭異，畫面相當衝擊，令「泡菜大國」南韓網友驚恐不已。

綜合韓媒報導，這段影片10日起便在網路論壇、社群媒體上瘋傳，可見業者在地上挖出一個巨大的坑洞後鋪上塑膠袋，製造出巨型水池，其中有一名半裸男子，站在池水中將醃製好的泡菜拋到怪手的鏟子裡。由於畫面中醃製用的鹽水顏色如污水般混濁，再加上怪手從鏟子到機械手臂都生鏽，看起來相當不衛生。

另一段令人震驚的影片中，工人為了製造醃製泡菜用的紅辣椒粉，以耙來翻動乾掉的辣椒，頓時湧出無數隻老鼠，在辣椒堆中亂竄。

身為出名的泡菜大量消耗國，南韓網友看到這樣的畫面都相當震驚，紛紛留言表示，「以後去餐廳不敢吃泡菜了」、「政府為什麼會開放進口這種泡菜」、「餐廳提供的泡菜9成以上都是中國來的耶」、「吃下肚之前一定要確認產地」、「誰知道那個男的在池子裡做了什麼」。

根據南韓農村經濟研究院2020年的調查，首爾有54%的餐廳皆使用中國進口泡菜，令網友更加不安。但根據駐中南韓大使館11日向中國海關總署詢問的結果，影片中的白菜不做出口用途，請民眾不需擔心。

事實上，這二段影片最早於去年6月在微博上流傳，當時的原PO自稱是影片中的怪手駕駛，發文時寫道，「我也會醃泡菜，你們吃下肚的泡菜可能就是我醃的」，貼文引發爭議，不久後就被刪除。

在地上挖洞並將白菜泡在鹽水中的製程據傳在中國相當普遍，在微博搜尋「醃白菜的方法」，也可找到不少工人赤腳踩在成堆泡菜上的影片，但現已被禁止。北京當局2019年6月宣布，這種泡菜包含大量亞硝酸鈉及防腐劑，嚴重危害國人健康，且有大量鹽水滲入土地中，汙染環境、破壞農耕地，呼籲民眾購買經過認證的業者製造的泡菜。

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