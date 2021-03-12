中美高層對話選址阿拉斯加　陸專家：重設關係謹慎的第一步

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）（圖右）和中共中央外事辦主任楊潔篪（圖左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

中共中央外事辦主任楊潔篪、大陸外長王毅將於18日和美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）、安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在阿拉斯加進行會談，也是美國總統拜登（Joe Biden）上任後，中美進行的首場高級別官員對話。專家分析，雙方或將進一步釐清中美間「對抗、競爭與合作」的三份清單，有望重啓高級別對話機制。

▲大陸外交部長王毅。（圖／達志影像／美聯社）

《環球網》報導，中國國際問題研究所研究員楊希雨表示，儘管雙方對會談的具體內容語焉不詳，但預計中美將進一步釐清雙邊關係的「總體框架」，「高科技、南海、台灣等問題，或將成為中美關係中非常危險的對抗性議題；經貿、一般性科技、地區影響力，或將成為競爭性議題；抗擊疫情、全球復蘇、氣候變化，料會成為合作性議題。」

楊希雨提到，由於中美關係的複雜性，會面難以取得立竿見影的成果，但對重置中美關係將會起到一個基礎性作用。

至於會談場所選在阿拉斯加，有專家解釋，對拜登政府而言，在華盛頓與中方官員會面將直面諸多國內壓力，很難取得任何突破；而對中國而言，出於外交對等考慮，也不會答應前往華盛頓。

楊希雨指出，阿拉斯加政治敏感性較低，是雙方在重設中美關係時邁出「謹慎的第一步」，同時，阿拉斯加也是當年中美開通直航時，因飛行技術限制中途必須經停加油的一站，在中美交流史上有特殊地位，「對雙方而言，這一地點的選擇既有技術意義，也有政治含義。」

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

中國外交學院教授李海東則認為，此次「2+2」高層會晤很可能成為中美未來四年一個相對固定的對話機制。他表示，此前中美之間的交流機制的層級和範圍往往較大，已不太適應當下複雜敏感的雙邊關係現狀，「未來兩國或將更注重結果導向，更多采取小範圍、高級別的對話形式，決策層之間對表政策，避免誤判。」