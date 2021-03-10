桃市府15億辦客博會被批「選前大撒幣」　藍營議員：延期辦理！

▲桃園市府客家局10日在市議會進行墊付案專案報告，國民黨籍市議員徐玉樹質疑怎可用納稅人辛苦錢來為特定政黨候選人助選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府明年將承辦首屆世界客家博覽會，客家事務局10日在市議會舉行墊付案專案報告，包括藍綠與無黨籍議員都認為因為疫情變數還很大，要求說明疫苗接種等相關議題，其中藍營議員火力全開質疑是「選前大撒幣」，根本是浪費公帑，甚至直接要求延期辦理，客家局代理局長戴興達則回應有三種方案，將由專家評估後做滾動式檢討；本案將於11日上午投票表決。

據指出，首屆客家博覽會將於明年在桃園市中壢區青埔地區舉行，總經費高達15億元，其中客委會以前瞻建設計畫編列12億特別預算，剩餘3億元市府自籌，主場館位於A18高鐵桃園站前廣場、將斥資4億元興建，另外還有6個微型場館。

▲桃園市府客家局10日在市議會進行專案報告，國民黨籍市議員黃敬平認為應該延期舉辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市議員陳萬得、詹江村、徐玉樹、黃敬平、舒翠玲與周玉琴等藍營議員紛紛直言，市府在選前舉辦客博會，根本是「選前大撒幣」，打著發揚客家文化名號，讓客家籍議員不敢反對；明年7月疫苗接種普及率能達7成嗎？建議延期至2023年舉辦最好。

▲桃園市府客家局10日在市議會進行專案報告，會中無黨籍市議員牛煦庭質疑市府選前辦活動，根本是浪費資源。（圖／記者沈繼昌翻攝）

無黨籍議員牛煦庭則砲轟市府根本是計畫隨便、資源浪費，為選舉接班鋪紅毯，客家文化不應該如此廉價；民進黨籍議員蔡永芳則替市府喊冤，現在無論辦好、辦壞都會挨罵，執政黨絕對不是潛在受益者，若請海外國家設展，防疫旅館數量恐爆炸，他沒有反對，只是疫情風險要審慎評估。

客家事務局代理局長戴興達面對議員質疑則回應，議員們關心的是疫情問題，目前有3項因應方案，第一是疫苗普及，台灣有群體免疫力，可依原計畫辦理；第二是有疫苗但還未普及，國境未全面開放，將進行防疫措施；第三是延期舉辦，將由專家評估後做滾動式檢討。

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