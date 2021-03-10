　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃市府15億辦客博會被批「選前大撒幣」　藍營議員：延期辦理！

▲桃園市府客家局10日在市議會進行墊付案專案報告，會中國民黨籍市議員徐玉樹質疑怎可用納稅人辛苦錢來為特定政黨候選人助選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市府客家局10日在市議會進行墊付案專案報告，國民黨籍市議員徐玉樹質疑怎可用納稅人辛苦錢來為特定政黨候選人助選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府明年將承辦首屆世界客家博覽會，客家事務局10日在市議會舉行墊付案專案報告，包括藍綠與無黨籍議員都認為因為疫情變數還很大，要求說明疫苗接種等相關議題，其中藍營議員火力全開質疑是「選前大撒幣」，根本是浪費公帑，甚至直接要求延期辦理，客家局代理局長戴興達則回應有三種方案，將由專家評估後做滾動式檢討；本案將於11日上午投票表決。

據指出，首屆客家博覽會將於明年在桃園市中壢區青埔地區舉行，總經費高達15億元，其中客委會以前瞻建設計畫編列12億特別預算，剩餘3億元市府自籌，主場館位於A18高鐵桃園站前廣場、將斥資4億元興建，另外還有6個微型場館。

▲桃園市府客家局10日在市議會進行墊付案專案報告，會中國民黨籍市議員黃敬平認為應該延期舉辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市府客家局10日在市議會進行專案報告，國民黨籍市議員黃敬平認為應該延期舉辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市議員陳萬得、詹江村、徐玉樹、黃敬平、舒翠玲與周玉琴等藍營議員紛紛直言，市府在選前舉辦客博會，根本是「選前大撒幣」，打著發揚客家文化名號，讓客家籍議員不敢反對；明年7月疫苗接種普及率能達7成嗎？建議延期至2023年舉辦最好。

▲桃園市府客家局10日在市議會進行墊付案專案報告，會中無黨籍市議員牛煦庭質疑市府選前辦活動，根本是浪費資源。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市府客家局10日在市議會進行專案報告，會中無黨籍市議員牛煦庭質疑市府選前辦活動，根本是浪費資源。（圖／記者沈繼昌翻攝）

無黨籍議員牛煦庭則砲轟市府根本是計畫隨便、資源浪費，為選舉接班鋪紅毯，客家文化不應該如此廉價；民進黨籍議員蔡永芳則替市府喊冤，現在無論辦好、辦壞都會挨罵，執政黨絕對不是潛在受益者，若請海外國家設展，防疫旅館數量恐爆炸，他沒有反對，只是疫情風險要審慎評估。

客家事務局代理局長戴興達面對議員質疑則回應，議員們關心的是疫情問題，目前有3項因應方案，第一是疫苗普及，台灣有群體免疫力，可依原計畫辦理；第二是有疫苗但還未普及，國境未全面開放，將進行防疫措施；第三是延期舉辦，將由專家評估後做滾動式檢討。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►快訊／水泥車恐怖輾壓畫面曝！路人驚喊煞不及　她遭慘拖10m命危

►藻礁公投變零和賽局？鄭文燦：保育與用電需求不應相互對立

►被分手秒變恐怖份子！瘋傳性愛片　嗆：掃射2桶瓦斯讓全家人陪妳

ET快訊
競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬　科技董座：想和解
台南男開車「自撞路樹」！家庭出遊1死3傷　她看母屍崩潰
29歲抖音網紅猝死　萬人痛悼：下課了兄弟
快訊／詭異死亡車禍！新莊男騎士倒地亡　涉肇事貨車竟無擦撞痕
甩25公斤肥肉！高雄「工地女神」對鏡頭一笑　網喊：戀愛了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

桃市府15億辦客博會被批「選前大撒幣」　藍營議員：延期辦理！

王定宇神隱1天後發文！不甩桃色風暴談人權　網友歪樓：退租了沒

蘇貞昌出手打炒房！「短期持有」延長、2年內買賣課稅45%

藻礁公投變零和賽局？鄭文燦：保育與用電需求不應相互對立

帛琉總統惠恕仁準備來台　外交部：細節正在做最後溝通

就職半年施政滿意度近7成　陳其邁：接地氣繼續努力

蔡明憲促228受難者謄本註記修改　內政部：已可註記回復名譽記事

搬「管制經濟學」救全國缺水　朱立倫酸蔡政府：靠天不如靠智慧

暗諷王定宇　柯志恩：李乾龍、江啟臣差22歲真正落實「青銀共居」

民進黨中常委建議提藻礁公投對案　蔡英文：要如水銀瀉地般溝通

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

遭爆同居「美女發言人顏若芳」已婚立委王定宇：只是分租房間

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

腦袋當機！正妹高空彈跳初體驗 她腿軟哭腔交代媽：遺產拿去用

很會炒！「216種炒飯」菜單掀討論 全品項破400↑...網驚：像看榜單

【社畜時代】老闆生日又來了 想當心頭肉就靠這一送｜EP.311

桃市府15億辦客博會被批「選前大撒幣」　藍營議員：延期辦理！

王定宇神隱1天後發文！不甩桃色風暴談人權　網友歪樓：退租了沒

蘇貞昌出手打炒房！「短期持有」延長、2年內買賣課稅45%

藻礁公投變零和賽局？鄭文燦：保育與用電需求不應相互對立

帛琉總統惠恕仁準備來台　外交部：細節正在做最後溝通

就職半年施政滿意度近7成　陳其邁：接地氣繼續努力

蔡明憲促228受難者謄本註記修改　內政部：已可註記回復名譽記事

搬「管制經濟學」救全國缺水　朱立倫酸蔡政府：靠天不如靠智慧

暗諷王定宇　柯志恩：李乾龍、江啟臣差22歲真正落實「青銀共居」

民進黨中常委建議提藻礁公投對案　蔡英文：要如水銀瀉地般溝通

財政部暫時不推「囤房稅」　部長兩原因說明：打擊很大！

逾6成民眾支持綠能　台電強調：二廠1號機將於6月如期除役

桃市府15億辦客博會被批「選前大撒幣」　藍營議員：延期辦理！

新北坪林農村家政「媽媽味」　用茶續飄香溫暖你的胃

新北市圖療癒系「植感圖書館」　體驗綠色浪漫「樹」說愛情

台啤拒絕吞連敗　蔣淯安傷癒回歸領軍擊退九太

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬　科技董座：我很想和解...

正妹主播驚遇火災！　疑隔壁鄰居縱火…吸黑煙急逃生：覺得要收驚

清大圖書館驚現偷拍狼！手機忘關靜音「趴了」　男大生下場曝

3千萬買20克拉鑽「爽賺秒變崩潰」　鑑價達人曝消費不敗心法

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

王定宇、顏若芳「同居扯分租」　直擊打臉畫面全曝光

氣質妹在捷運嗑水果　北捷要開罰

美女議員認愛1／長腿美女鍾沛君戀愛ING　居酒屋廝磨饒舌才子信義區同居

「顏若芳感情絕緣體」　同事曝3點她不可能戀愛原因

原本目標不是顏若芳！名嘴爆料：後面還有精彩的

王定宇被爆同居顏若芳　岳母回應了

王定宇為何向顏若芳「租屋」　葉毓蘭爆內幕

韓國瑜突PO鳳梨田照　網暴動：要出手了！

大巨蛋鋼筋砸到馬路上　北市府緊急要求遠雄停工

ET民調／主席大戰！國民黨支持者最愛韓國瑜30.8%　趙少康排第三

蘇貞昌出手打炒房！「短期持有」延長、2年內買賣課稅45%

王定宇爆同居　台南市長前哨戰開打

陳柏惟蝦蝦質詢片瘋傳　網取新綽號：綠色韓國瑜

美女議員「嘻哈才子」男友起底！　竟是東區餐廳大亨

更多熱門

相關新聞

單親媽控議員硬上罵「渣男」　誹謗判拘55天！

單親媽控議員硬上罵「渣男」　誹謗判拘55天！

年輕單親媽媽L女指控，民進黨基隆市議員張秉鈞涉嫌酒後硬上，再哄騙交往，涉嫌性侵，結果新北地檢署處分不起訴張，反而起訴L女在臉書上公開指張是「渣男」、「硬上」涉嫌妨害名譽罪嫌，新北地院日前判決結果，L女因散布文字誹謗罪，被判拘役55天，可易科罰金，L女氣憤表示會考慮上訴，另外會再適時公布2人的對話錄音。

緋聞文宣案　國民黨須登報道歉並賠60萬

緋聞文宣案　國民黨須登報道歉並賠60萬

追思會上摸小鮮肉屁股　怪大叔被起訴

追思會上摸小鮮肉屁股　怪大叔被起訴

邱于軒徵人網歪樓　新助理身份曝

邱于軒徵人網歪樓　新助理身份曝

控議員性侵反挨告　單親媽公布錄音

控議員性侵反挨告　單親媽公布錄音

關鍵字：

首屆客博會墊付案專案報告議員

讀者迴響

熱門新聞

快訊／加油站驚傳「廁所上吊」！員工打掃見屍嚇傻

福原愛發聲明「1動作」爆切割江宏傑！

國中妹情傷4F墜下！「頸下全癱」拒食2個月　媽崩潰：不要救了

祖先被滅村　日月潭「200年遺跡」乾旱現身

台版神鬼交鋒　18歲渣男扮醫榨乾甜美護理師

凱特看完梅根專訪「很沮喪」

快訊／莊凌芸「我一直被冷凍」公司回應了

他贈弟802萬「照顧餘生」　就醫遭丟包還截肢

侯佩岑母遭正宮抓包過程曝光！名嘴爆2女開戰

71歲老翁精力太強！　小31歲人妻「3年生2胎」

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

中壢深夜送肉粽！緊急貼公告

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

阿北捷運看A片忘記插耳機　妹子笑到狂抖　

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

更多

最夯影音

更多
豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架
郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面