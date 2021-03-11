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國父紀念館草地被放巧克力！網憂「蓄意毒狗」⋯動保處急調監視器

▲▼有網友發現，國父紀念館出現許多被人為撥開的巧克力，懷疑有人刻意放巧克力毒狗。（圖／翻攝自臉書社團「信義路大小事」）

▲有網友發現，國父紀念館出現許多被人為撥開的巧克力，懷疑有人刻意放巧克力毒狗。（圖／翻攝自臉書社團「信義路大小事」）

記者袁茵／台北報導

有網友8日爆料，有人在國父紀念館草地上刻意丟巧克力，疑似要蓄意毒害狗。對此，北市動保處動物救援隊代理隊長林庭君表示，8日當天有接獲網友通報了，而他們也去國父紀念館調閱監視錄影器，但沒看到可疑人物，提醒飼主溜狗時一定要繫牽繩，注意愛犬的情況。

有網友8日在臉書粉專「信義區三兩事」表示，有人蓄意丟巧克力在國父紀念館的草地，尤其是靠光復國小忠孝東路這一側，他8日帶狗出去散步時，無意間發現地上有巧克力，原本以為是週末假日小朋友吃巧克力不小心掉落，但他卻在同一個區域的草地、石頭裝置藝術和石凳子上發現一塊塊被人撥開的巧克力，「我覺得這已經不是偶然，而是有人蓄意！」提醒其他人多加留意。

對此，林庭君11日受訪時提到，他們在8日有接到通報，已派同仁去國父紀念館調閱監視錄影器，但真的沒看到可疑人物，建議飼主帶狗出門時，一定要繫上牽繩，且注意狗狗的狀況，畢竟不只是毒物或巧克力這些食物不能讓狗吃到，有些民眾不小心掉落的食物，狗狗如果誤食的話，也可能造成生病。

林庭君指出，已經有跟國父紀念館駐衛警和業務單位說明了，若有發現奇怪人物一定會通報給北市動保處，而動保處也已經將監視錄像調回局處內存放。

最後，林庭君說，狗狗誤食巧克力的話，因為其成分可能造成動物神經出現狀況，例如以前有碰過黃金獵犬將一整包巧克力連同紙袋一起吃下去，結果出現歪頭、轉圈圈和拉肚子症狀，但因為該巧克力純度不高，所以代謝後就大部分康復，當然也有些狗狗因為神經受損，最後產生後遺症，仍舊頭歪歪的。

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